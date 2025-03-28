Более половины жителей Латвии считают, что действия ЕС влияют на повседневную жизнь

Более половины, а именно 59% жителей Латвии считают, что действия Европейского союза (ЕС) влияют на их повседневную жизнь, тогда как 39% участников опроса с этим утверждением не согласны, свидетельствуют данные зимнего опроса «Евробарометра», пишет ЛЕТА.

Зимние данные «Евробарометра» сгруппированы в четыре блока — роль ЕС и решение глобальных проблем, приоритеты и ценности для граждан, восприятие Европарламента (ЕП), ЕС и членства в ЕС, а также информация о ЕС и ЕП.

В Латвии 67% респондентов считают, что страна получила выгоду от членства в ЕС, в то время как 26% участников опроса не видят пользы, которую ЕС принес Латвии.

Отвечая на вопрос о главных причинах, по которым люди считают, что Латвия получила выгоду от членства в ЕС, респонденты отметили вклад ЕС в поддержание мира и укрепление обороны. По их мнению, ЕС предоставляет больше возможностей для трудоустройства, а членство в ЕС улучшает сотрудничество Латвии с другими странами блока.

У менее чем половины — 42% жителей Латвии — образ ЕС вызывает положительные ассоциации. Ещё у 42% участников опроса ассоциации с ЕС нейтральные, а у 15% — отрицательные.

Что касается образа Европарламента, 56% участников опроса ассоциируют его нейтрально, 25% — положительно, а у 14% жителей Латвии он вызывает негативные ассоциации.

На вопрос, хотели бы участники опроса, чтобы роль Европарламента была значительнее, 57% респондентов ответили утвердительно, 25% — отрицательно, а 8% указали, что предпочли бы, чтобы роль ЕП осталась прежней.

В опросе, который в Латвии проходил с 9 по 29 января, приняли участие 1005 жителей страны старше 15 лет, в то время как по всему ЕС в опросе участвовали 26 354 европейца.