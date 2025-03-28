Baltijas balss logotype

Более половины жителей Латвии считают, что действия ЕС влияют на повседневную жизнь 0

Политика
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Более половины жителей Латвии считают, что действия ЕС влияют на повседневную жизнь
ФОТО: pixabay

Более половины, а именно 59% жителей Латвии считают, что действия Европейского союза (ЕС) влияют на их повседневную жизнь, тогда как 39% участников опроса с этим утверждением не согласны, свидетельствуют данные зимнего опроса «Евробарометра», пишет ЛЕТА.

Зимние данные «Евробарометра» сгруппированы в четыре блока — роль ЕС и решение глобальных проблем, приоритеты и ценности для граждан, восприятие Европарламента (ЕП), ЕС и членства в ЕС, а также информация о ЕС и ЕП.

В Латвии 67% респондентов считают, что страна получила выгоду от членства в ЕС, в то время как 26% участников опроса не видят пользы, которую ЕС принес Латвии.

Отвечая на вопрос о главных причинах, по которым люди считают, что Латвия получила выгоду от членства в ЕС, респонденты отметили вклад ЕС в поддержание мира и укрепление обороны. По их мнению, ЕС предоставляет больше возможностей для трудоустройства, а членство в ЕС улучшает сотрудничество Латвии с другими странами блока.

У менее чем половины — 42% жителей Латвии — образ ЕС вызывает положительные ассоциации. Ещё у 42% участников опроса ассоциации с ЕС нейтральные, а у 15% — отрицательные.

Что касается образа Европарламента, 56% участников опроса ассоциируют его нейтрально, 25% — положительно, а у 14% жителей Латвии он вызывает негативные ассоциации.

На вопрос, хотели бы участники опроса, чтобы роль Европарламента была значительнее, 57% респондентов ответили утвердительно, 25% — отрицательно, а 8% указали, что предпочли бы, чтобы роль ЕП осталась прежней.

В опросе, который в Латвии проходил с 9 по 29 января, приняли участие 1005 жителей страны старше 15 лет, в то время как по всему ЕС в опросе участвовали 26 354 европейца.

#европа
0
4

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу 5
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео