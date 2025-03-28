500 киноакадемиков осудили трусость Киноакадемии США

Более 500 членов Американской Киноакадемии, в том числе актер Марк Руффало, режиссеры Ава ДюВерней, Альфонсо Куарон и многие другие подписали открытое письмо, в котором осудили недостаточную общественную поддержку руководством Киноакадемии палестинского режиссера Хамдана Баллала после его недавнего нападения на него израильских активистов и задержания властями.

“Мы осуждаем жестокое нападение и незаконное задержание палестинского режиссера Хамдана Баллала, лауреата премии ”Оскар 2025", поселенцами и израильскими военными на Западном берегу. Завоевать "Оскар" - непростая задача. Большинство фильмов, участвующих в конкурсе, получают поддержку благодаря широкому прокату и непомерно дорогим рекламным кампаниям. То, что фильм "Нет другой земли" получил премию без этих преимуществ, говорит о том, насколько он важен для участников голосования. Преследование Баллала - это не просто атака на одного режиссера, это атака на всех тех, кто осмеливается свидетельствовать и рассказывать неудобную правду", - говорится в обращении.

Его подписали также Оливия Колман, Хоакин Феникс, Риз Ахмед, Пенелопа Крус, Эмма Томпсон, Хавьер Бардем и другие.

В среду Киноакадемия опубликовала заявление, в котором осудила “причинение вреда артистам”, но не назвала, кого именно она имеет в виду.