Тысячи рижан предпочитают выгребные ямы централизованной канализации: почему?

Это, конечно, никуда не годится, что в Риге – столице государства ЕС еще во многих районах нет централизованной канализации, а жители пользуются выгребными ямами.

В минувшем году «Ригас уденс», отвечающая за услуги водоснабжения в столице, устроила еще 2100 новых мест подключения частного сектора к централизованной канализации, софинансирование на создание каждого подключения составило 2 тысячи евро.

Но проблема в другом: жители отказываются свои дома подключать к централизованной системе по разным причинам.

Например: в самом доме нет санитарного узла, а туалет во дворе. Соответственно, подключать им к общей трубе нечего.

Или жители устроили биологическую систему очистки несколько лет тому назад, когда подобное было популярно. И поэтому считают, что нет смысла подключаться к общим сетям.

Наконец, расходы. Жители за подключение должны заплатить. Пока общая стоимость сантехнических работ составляет около 4 тыс. евро, из которых 2 тысячи софинансирует Рижская дума. А уплату остальной суммы можно разложить на 10 лет. Но заплатить-то их все равно придется.

На данный момент услуги центральной канализации доступны для 98,14% рижан, но подключиться решили лишь 96,74%. Таким образом, получается, что во всей Риге примерно 12 тысяч жителей не использовали возможность подключиться к централизованным сетям.

А сами централизованные сети канализации, даже при всем желании жителей, отсутствуют в Дарзини, на Кундзиньсале, в отдельных местах других околотков города, например в Чиекуркалнсе.

А вообще в планах горводоканала «Ригас уденс» к 2040 году (это через 15 лет) обновить 15% сетей водоснабжения и канализации. То есть по одному проценту в год.

С учетом того, что в Риге более 1100 километров водопровода и около 1000 километров канализационных труб, это получается, что обновлять планируется примерно по 10 километров в год труб как водопровода, так и канализации. Таким образом, на обновление и замену всех труб потребуется более 100 лет…

То есть только через век столица Латвии сможет заменить последнюю советскую труба. Для сравнения: через 10 лет человечество планирует высадиться на Марсе. Это, очевидно, проще, чем обновить канализацию в городе Рига.