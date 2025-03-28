Визит в Германию: Силиня явно осталась довольной

Министр иностранных дел посетила Германию, где встретилась с немецкими инвесторами.

После встречи глава правительства сделала заявление.

«Латвия является надежным и привлекательным партнером для немецких инвестиций, и у нас есть большой потенциал для расширения этого сотрудничества.

Существующие и потенциальные немецкие инвесторы из различных секторов высоко оценивают латвийскую бизнес-среду. Немецкие инвестиции в Латвию продолжают расти, особенно в сфере производства и цифровых решений.

Предприниматели поддерживают усилия правительства по сокращению бюрократии, а также его работу над крупными инвестиционными проектами. Правительство продолжит улучшать деловую среду, тем самым создавая новые рабочие места и повышая благосостояние», - указала Силиня.