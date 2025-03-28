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Визит в Германию: Силиня явно осталась довольной 3

Политика
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Визит в Германию: Силиня явно осталась довольной

Министр иностранных дел посетила Германию, где встретилась с немецкими инвесторами.

После встречи глава правительства сделала заявление.

«Латвия является надежным и привлекательным партнером для немецких инвестиций, и у нас есть большой потенциал для расширения этого сотрудничества.

Существующие и потенциальные немецкие инвесторы из различных секторов высоко оценивают латвийскую бизнес-среду. Немецкие инвестиции в Латвию продолжают расти, особенно в сфере производства и цифровых решений.

Предприниматели поддерживают усилия правительства по сокращению бюрократии, а также его работу над крупными инвестиционными проектами. Правительство продолжит улучшать деловую среду, тем самым создавая новые рабочие места и повышая благосостояние», - указала Силиня.

#визит # германия #эвика силиня
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18

Комментарии (3)

  • Мп
    Мимо проходил
    29-го марта

    Силиня в Германии: "Я-я, дас ист фантастиш!"

    7
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го марта

    Министр иностранных дел Силиня?!

    17
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го марта

    Ну что можно сказать, улыбка поставлена профессионально, остальное можно опустить!

    20
    1

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