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Водитель BMW в Риге устроил двойное ДТП и скрылся с места, оставив на дороге свой номер 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Водитель BMW в Риге устроил двойное ДТП и скрылся с места, оставив на дороге свой номер

Водитель BMW в пятницу утром удивил и даже напугал жителей своим агрессивным вождением недалеко от Кипсалы в Риге. Спровоцировав аварию, водитель не собирался останавливаться. Безрассудного мужчину пока не поймали, но это лишь вопрос времени. Он оставил на месте преступления существенные улики, передает Degpunkta.

В пятницу утром участники дорожного движения возле торгового центра «Olimpia» были удивлены неадекватным водителем BMW, который на высокой скорости врезался в автомобиль Opel, ехавший перед ним, в результате чего был нанесен значительный ущерб и поцарапан еще один автомобиль. Пострадавшие не успели оправиться от удара, когда водитель BMW скрылся с места происшествия.

«Волнение безумное. Это был именно тот момент — в тебя влетает машина, тебя швыряет в другую машину. А потом ты видишь, что тот, кто это сделал, просто скрылся», — говорит женщина-водитель, участвовавшая в аварии.

Автомобиль женщины получил удары как сзади, так и спереди, поскольку она врезалась в синий автомобиль Audi, который только что выехал на главную дорогу по инерции.

Скрываясь, водитель BMW оставил на дороге черные следы шин и вещественное доказательство — номерной знак собственного автомобиля.

Инцидент видели не только очевидцев, осталась и запись, сделанная видеорегистратором проезжавшего рядом "Range Rover". Все это будет полезно для расследования. Водитель BMW на данный момент не арестован.

Тот факт, что лицо покинуло место происшествия, влечет за собой ответственность в соответствии с разделом 63, частью 5 Закона о дорожном движении. Нарушение таких правил может повлечь за собой штраф в размере от 70 до 700 евро и запрет на управление транспортным средством на срок от трех месяцев до двух лет.

Полиция обращается к очевидцам аварии и другим возможным пострадавшим с просьбой сообщить об этом по телефону 67086687.

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Комментарии (1)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    29-го марта

    Может,за такое нужно вообще прав лишать. Какие-то законы в Латвии не понятные, мягкие какие-то. Я не те кто законы пишут, специально неадекватов на дорогах коллекционируют. Нужно ужесточать и конкретно, вплоть до тюремных сроков и лишения прав на пожизненно, тогда может и думать начнут.. 70 евро и лишение на 2 месяца (да хоть на 2 года) смех просто!Судить нужно как потенциального убийцу, как на покушение на чью-то жизнь, здоровье и частную собственность(в принципе так и есть)Вот может и на дорогах спокойнее будет.

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