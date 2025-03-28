Водитель BMW в Риге устроил двойное ДТП и скрылся с места, оставив на дороге свой номер

Водитель BMW в пятницу утром удивил и даже напугал жителей своим агрессивным вождением недалеко от Кипсалы в Риге. Спровоцировав аварию, водитель не собирался останавливаться. Безрассудного мужчину пока не поймали, но это лишь вопрос времени. Он оставил на месте преступления существенные улики, передает Degpunkta.

В пятницу утром участники дорожного движения возле торгового центра «Olimpia» были удивлены неадекватным водителем BMW, который на высокой скорости врезался в автомобиль Opel, ехавший перед ним, в результате чего был нанесен значительный ущерб и поцарапан еще один автомобиль. Пострадавшие не успели оправиться от удара, когда водитель BMW скрылся с места происшествия.

«Волнение безумное. Это был именно тот момент — в тебя влетает машина, тебя швыряет в другую машину. А потом ты видишь, что тот, кто это сделал, просто скрылся», — говорит женщина-водитель, участвовавшая в аварии.

Автомобиль женщины получил удары как сзади, так и спереди, поскольку она врезалась в синий автомобиль Audi, который только что выехал на главную дорогу по инерции.

Скрываясь, водитель BMW оставил на дороге черные следы шин и вещественное доказательство — номерной знак собственного автомобиля.

Инцидент видели не только очевидцев, осталась и запись, сделанная видеорегистратором проезжавшего рядом "Range Rover". Все это будет полезно для расследования. Водитель BMW на данный момент не арестован.

Тот факт, что лицо покинуло место происшествия, влечет за собой ответственность в соответствии с разделом 63, частью 5 Закона о дорожном движении. Нарушение таких правил может повлечь за собой штраф в размере от 70 до 700 евро и запрет на управление транспортным средством на срок от трех месяцев до двух лет.

Полиция обращается к очевидцам аварии и другим возможным пострадавшим с просьбой сообщить об этом по телефону 67086687.