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Спасибо Путину за это: Великобритания собралась вернуться в сверхдержавы 1

В мире
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Миссис Ривз облачилась в аварийный жилет.

Миссис Ривз облачилась в аварийный жилет.

Оборонный бюджет Соединенного Королевства пока не достиг и 2,5% от ВВП.

Канцлер Рэйчел Ривз выступила перед Палатой общин с весенним заявлением. Основные тезисы:

"Мы обеспечим безопасность рабочих в Великобритании и добьемся десятилетия национального возрождения. Эта работа началась в июне, и я горда тем, что мы сделали за 9 месяцев. Мы добились стабильности и возможности снижения ключевой ставки Банком Англии. Мы сумели привлечь рекордные инвестиции в систему здравоохранения и увеличить зарплаты трех миллионов людей. Наша задача: обеспечить будущее Великобритании в меняющемся мире.

Угроза нашему континенту увеличилась, когда президент Путин начал специальную военную операцию, экономика стала более нестабильная. Текущая ситуация требует правительства, которое идет вперед и не боится вызовов. Нестабильность в мире оказала влияние на наш бюджет и экономику. Экономическая политика Консервативной партии привела к увеличению счетов, стоимости аренды и ипотеки, больше всех пострадали обычные граждане и они продолжают страдать.

Первое правило: мы должны контролировать наши государственные поступления и расходы, второе - привлечь инвестиции. Ответственный выбор — сократить уровень заимствований, и именно это мы и сделаем. В результате шагов, которые мы предпринимаем сегодня, к 2030 году мы добьемся профицита бюджета в 9,9 миллиардов фунтов. За счет усиления пер по борьбе с уклонением от уплаты налогов бюджет получит миллиард фунтов стерлингов дополнительно. Общие сокращения и изменения в социальном обеспечении позволят сэкономить бюджет на 4,8 миллиардов фунтов.

Мы снизим расходы на управление, выделяя 3,25 миллиардов фунтов стерлингов инвестиций для проведения реформ, в которых нуждаются наши государственные службы. Деньги пойдут на сокращение численности госслужащих, а также на новаторские инструменты искусственного интеллекта для модернизации системы госуправления. Правительство должно тесно сотрудничать с Банком Англии, чтобы гарантировать возвращение инфляции к целевому показателю в 2% в год. Управление по бюджетным вопросам понизило прогноз роста на 2025 год с 2% до 1%.

Я подтверждаю, что предоставлю министерству обороны в следующем году дополнительные 2,2 миллиардов фунтов стерлингов, дополнительный транш согласно нашим планам по обеспечению 2,5% ВВП. Великобритания потратит минимум 10% бюджета на инновационные технологии, включая беспилотники и технологии на основе ИИ, которые создадут спрос на высококвалифицированных инженеров и ученых. Правительство реформирует «сломанную систему оборонных закупок», сделав ее быстрее, более гибкой и более оптимизированной. Мы с министром обороны создадим новый «Совет по развитию обороны», чтобы гарантировать реализацию изменений. Это способ сделать нашу страну сверхдержавой в области оборонной промышленности.

Реформы правительства приведут к тому, что строительство жилья достигнет 40-летнего максимума".

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Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    29-го марта

    Прямо,как в фильме 12 стульев,когда Остап Бендер "лечил" местных шахматистов про Новые Васюки.

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