Каменный мост в Риге ржавеет и трескается, но еще постоит

Прошедший реконструкцию в 1998 году Каменный мост опять начал трещать по швам. Но городские власти хранят спокойствие.

На мосту разрушаются облицовочные плиты тротуары, образовалась дыра, в щелях между плитами появилась растительность, а несущие конструкции стали покрываться ржавчиной.

Тем не менее, в Рижской думе полагают, что мост не представляет опасности для участников движения.

В прошлом году была проведена техническая инспекция, которая особых дефектов не констатировала: все несущие конструкции – опоры, пролеты, перекрытия – находятся в удовлетворительном состоянии. А сдвинувшиеся плиты поправят и заделают.

В ближайшие годы реконструкция Каменного моста не планируется. По меньшей мере еще в 2023 году ремонт Каменного моста в планах не значился. В них предусматривалось до 2026 года привести в порядок Вантовый и Воздушный мосты, а также Земитанский мост и путепровод на Густава Земгала гатве (Вайрогский мост) над железной дорогой. Пока работы начались лишь на Земитанском мосту.

По планам, которые озвучивались в 2023 году, «ремонт мостов» запаздывает, конкурсы срываются, расценки растут. Собственно говоря, это обычная история.

Бывшая оппозиция пришла к власти в нынешнем созыве с «мотто»: Tilti brukt un ceļi jukt (мосты разваливаются и дороги рушатся), с этим же «мотто» она и завершит нынешний созыв, который длился не обычные четыре года, а пять лет. А ремонтов мостов еще на много созывов вперед хватит.

По данным Департамента внешней среды и мобильности, в Риге на начало прошлого года насчитывалось 138 мостов, путепроводов и тоннелей: ремонтировать не перемонтировать.