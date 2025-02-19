Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил его в отказе от проведения голосования.

Трамп заявил, что без участия США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

«Имевший скромный успех как комедиант Зеленский не мог бы победить в украинском конфликте, но США давали ему деньги» , - отметил американский президент.

По его словам, Украина разрушена, а миллионы людей погибли напрасно.

Также Трамп обвинил Зеленского в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды:

«Тем временем мы успешно ведём переговоры о завершении войны с Россией — то, что, как признают все, может сделать только Трамп и администрация Трампа. Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, просто хочет, чтобы «денежный поток» не прекращался. Я люблю Украину, но Зеленский справился ужасно: его страна разрушена, миллионы людей погибли напрасно — и всё это продолжается…», - написал президент США в социальных сетях.

Напомним, ранее президент США заявил, что Зеленского поддерживают лишь 4% украинцев. Зеленский быстро отреагировал на это, приведя результаты украинских опросов, где речь идет о 57%.