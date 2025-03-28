«В Латвии наблюдается клоунада и псевдодемократия» - Ояр Рубенис

Времена перемен в политике и культуре, Трамп и Путин, авторитаризм и демократия — вот лишь некоторые из тем, о которых журналист, театральный работник, председатель Латвийского союза театральных работников Ояр Рубенис говорил в программе TV24 «Неделя. Постскриптум».

«Мир заполонила клоунада, у меня такое ощущение. Клоунада в какой-то степени есть в США, клоунада в России, отчасти и на Украине, как это ни печально. Я защищаю Украину, Зеленского, но все равно есть некоторые вещи, которые меня удивляют, как решаются вопросы», — говорит Рубенис и добавляет, что клоунада наблюдается и у нас, в Латвии.

Но таковы времена, такова наша жизнь», — заключает он. «У короля Лира всегда был рядом шут, и что в конечном итоге определило ситуацию? Шут или Король Лир, который в итоге умер? Вот главный вопрос — кто победит: клоуны или здравый смысл?

Рубенис считает, что люди также должны понимать, что означает демократия, поскольку это слово охватывает многие вещи, в том числе и те, которые не должны подпадать под это понятие. По его мнению, люди ошибочно думают, что живут в условиях демократии, хотя на самом деле это псевдодемократия. То, что происходит с демократией в Латвии, тоже не так просто, потому что есть люди, которые страдают за свои высказывания.

Что будет дальше? Как будут развиваться мировые события? Однозначного ответа нет, поскольку ситуация меняется.

Рубенис признает, что Трамп похож на игрока, который ценит быструю победу. Если одна комбинация не сработает, на следующий день они попробуют другую. С мыслью, что получится.