Поддержка США НАТО как главного форума безопасности не изменилась - посол Латвии

Поддержка Соединенными Штатами (США) НАТО как главного форума безопасности не изменилась, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в интервью в программе "Сегодняшний вопрос" на Латвийском телевидении.

На вопрос о том, действительно ли российский лидер Владимир Путин обводит вокруг пальца новую администрацию США, Риекстиньш ответил, что "Путин сделал так много в предыдущие годы, что уровень доверия к нему крайне низок". Президент США Дональд Трамп пытается выполнить свои предвыборные обещания, одним из которых является прекращение войны на Украине.

"Мы видим, что Украина неоднократно соглашалась на различные инициативы, но видим отговорки со стороны России. Судя по тому, что Россия демонстрирует, весьма сомнительно, что она хочет настоящего мира", - сказал Риекстиньш, напомнив, что Россия настаивает на различных условиях.

Комментируя высказывания Трампа о НАТО и статье 5 Договора НАТО, которая предусматривает коллективную оборону, Риекстиньш особо выделил публичные заявления, сделанные как генсеком альянса, так и президентом США после их встречи.

"Президент Трамп подтвердил поддержку США НАТО и статьи 5 Договора НАТО. Это не подвергалось сомнению со стороны администрации США", - отметил дипломат.

"Когда я бываю на совещаниях НАТО, на встречах с союзниками, включая США, слушаю, что говорит новый министр обороны США [...], я чувствую, что с американской стороны нет никаких изменений в важности НАТО. Но в то же время они говорят, что Европе нужно вкладывать больше денег в свою оборону, нельзя рассчитывать на то, что американцы выполнят основную работу в любой ситуации", - пояснил посол.