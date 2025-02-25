Зачем Эвика Силиня решила уволить трех министров и «обновить» приоритеты

Эвика Силиня, увы, не смогла на премьерском посту продемонстрировать ни задатки лидера, ни талант управленца, ни высокий уровень компетенции. Ведь, в конце концов, за все неудачи в работе правительства — будь то провал в Министерстве сообщения, или отсутствие результатов в борьбе с бюрократией, или позорная эпопея с избранием шефа Банка Латвии, — отвечает премьер.

Это понимают и внутри самой премьерской партии "Новое Единство". Но выхода нет — нужно продолжать удерживать именно это правительство и эту коалицию — в противном случае велик риск, что… "Новое Единство" останется без премьерского поста.

Бришкенс и еще двое

Так или иначе, но Силиня должна была показать и партнерам, и избирателям готовность к переменам. Если отбросить пустые фразы, которыми политики обставляли этот процесс косметического ремонта, то все было затеяно всего лишь для решения двух задач: увольнения из правительства министра сообщения Каспара Бришкенса, который уже последние минимум полгода играл роль камня на шее правительства и для некоторого обновления приоритетов накануне муниципальных выборов.

Фактически Силиня была бы рада зачистить только одного Бришкенса, но… в такой "компактной" коалиции, где у каждого золотая акция, этого премьеру не позволили. "Прогрессивные" не хотели быть в роли главных виновников всех правительственных неудач и потребовали… солидарно уволить и министров от остальных правящих партий. "Жребий" пал на министра благосостояния Улдиса Аугулиса из Союза зеленых и крестьян и главу Минобраза Анду Чакшу. Почему именно их попросили…. покинуть правительственный корабль? Попытаемся проанализировать.

Кого из своих министров–однопартийцев Силиня могла реально снять? Министра финансов Ашераденса? Это было бы равносильно стрельбе по собственным ногам, поскольку Ашераденс является руководителем "Нового Единства" и, стало быть, политическим начальником Силини. Еще два министра — глава минюста Либиня–Эгнере и шеф МВД Козловскис — давние политические соратники Силини еще со времен партии Затлерса, вместе пришли в политику. Зачем ей увольнять доверенных людей?

Еще один министр от "Нового Единства" — министр умной администрации и регионального развития Инга Берзиня "сидит тихо", политических амбиций особо не имеет и едва ли может составить премьеру конкуренцию. Чего не скажешь об Анде Чакше, которая, по слухам, давно мечтала пролезть на руководящие должности в партии и даже возглавить правительство.

В этом смысле выбор Силини был логичным. К тому же одним ударом премьер "убила двух зайцев" — уволенная Чакша возвращается в Сейм и, стало быть, депутатский мандат теряет давний оппонент Силини Янис Реирс, который принадлежит к другой группе "Нового Единства" и, кстати, вопреки решению партии, не голосовал за избрание Казакса шефом Банка Латвии.

Что касается Улдиса Аугулиса, то он в негласной "конкуренции" просто "проиграл" министру климата и энергетики Мелнису по возрасту.

Третьего министра от Союза зеленых и крестьян — главу Минэкономики Валайниса, премьер уволить просто не могла: он является одним из руководителей Союза зеленых и крестьян, к тому же весьма популярен у публики из–за своей борьбы с торговыми сетями.

Кто на новенького?

Итак, кабинет Силини лишился трех министров. Кто придет им на смену? Создалось ощущение, что Силиня, даже через почти полтора года на посту премьера, так и не привыкла к тому, что в этой коалиции ничего быстро не происходит. В пятницу, 21 февраля, она выразила надежду, что новые министры будут утверждены Сеймом… уже на ближайшем заседании, 27 февраля!

Если отнять выходные, то у коалиционных партий остается всего три дня на поиски, обсуждения кандидатов внутри партии, на ознакомление с этими кандидатами сеймовских фракций и самого премьера… А ведь еще и нужно подать заявку на получение допуска к гостайне…

В общем, хорошо, если новые министры появятся в начале марта… Кстати, кто же может занять вакантные места? "Зеленые крестьяне" собираются двигать на пост министра благосостояния лидера своей парламентской фракции, 38–летнего экономиста по образованию Харийса Рокпелниса. Судя по всему, теперь бразды правления во фракции Союза зеленых и крестьян в Сейме возьмет на себя ветеран латвийской политики Аугустс Бригманис. "Новое Единство" тоже уже определилось с преемником Чакши — им станет мэр Цесиса Янис Розенбергс.

А вот "прогрессивные"… пока не могут найти подходящего кандидата на пост министра сообщения и надеются, что им удастся "уломать" Силиню поменяться с "Новым Единством" министерскими портфелями. Ходят слухи, что "прогрессивные" прицелились на пост министра здоровья. Соответственно премьерская партия получила бы взамен пост министра сообщения. Но пока премьер не отступает от своей позиции — никаких смен сфер политической ответственности!

Но и это еще не все кадровые вопросы! Силиня изъявила желание, чтобы коалиция назначила политических ответственных за реализацию трех главных приоритетов правительства — демографии, проекта Rail Baltica и борьбы с бюрократией. По версии премьера, это могут быть или парламентские секретари министерств, или заместители министра — такие должности были введены еще при втором правительстве Кариньша, но в целях экономии и чтобы не поссорить коалиционных партнеров, никого на эти посты так и не назначили. Странно, конечно, бороться с бюрократией и вводить при этом новые должности!

Примечательно, что, как утверждает премьер, она хотела создать специальный пост министра — по реализации Rail Baltica — под депутата от оппозиционного Объединенного списка Андриса Кулбергса, который возглавлял парламентскую комиссию по расследованию ситуации с проектом века. Но, по словам Силини, депутат отказался. При этом сам Кулбергс данную информацию… опроверг! Мол, никто к нему с таким предложением не обращался.

Впрочем, обращался или нет, но трудно было бы ожидать, чтобы Кулбергс, будучи в здравом уме, решился бы на явное политическое самоубийство!

Первые итоги рестарта

Но подведем итоги начавшегося рестарта.

Первое — смена министров еще не гарантирует более эффективную работу.

Второе — заявленные старые–новые приоритеты (оборона, демография и rail baltica) требует огромных финансовых затрат, и только за счет четвертого приоритета — сокращения административных расходов — необходимые средства не получить.

Третье - поскольку коалиция осталась прежней, то поддержка этого правительства Сеймом не возросла — все те же 52 голоса, при этом 2 депутата являются независимыми, то есть в коалиционные партии не входят.

Впрочем, нельзя исключить, что и в такой ситуации правительство Силини доработает до парламентских выборов. Вопрос лишь в том — каков будет результат этой работы.