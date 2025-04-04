Новые таможенные тарифы приведут к росту цен как в США, так и в Европе - Вайдере

Введение объявленных против Европейского союза (ЕС) таможенных тарифов приведёт к росту цен как в США, так и в Европе, такого мнения придерживается депутат Европейского парламента Инесе Вайдере, сообщает LETA.

По её словам, неясно, полностью ли осознаёт президент США Дональд Трамп последствия своего решения. По мнению Вайдере, возможно, Трамп по-прежнему "играет на публику", говоря о "возвращении величия США".

Депутат отметила, что развитие свободной торговли в мировом масштабе и торговый баланс способствовали удержанию цен на товары на определённом уровне и сдерживали их рост благодаря конкуренции. Однако после вступления в силу американских тарифов товары неизбежно подорожают как в ЕС, так и в США. Вайдере пояснила, что у ЕС с США положительное сальдо торговли.

Она подчеркнула, что особенно пострадает автомобильная промышленность Европы, в частности Германии, поскольку автомобили немецкого производства пользуются высоким спросом среди американцев. По её словам, в США считается престижным ездить на "Mercedes" или "BMW".

Что касается влияния на Латвию, то Вайдере считает, что на первом этапе значительного эффекта ожидать не стоит, так как объёмы торговли между Латвией и США невелики. Однако со временем Латвия, будучи тесно связанной с другими странами ЕС, также почувствует последствия торговых ограничений.

Депутат указала, что в целом экспорт ЕС может сократиться, так как из-за тарифов товары станут дороже и менее конкурентоспособны. По её мнению, Европа хотела бы продолжать импортировать из США энергоресурсы, сырьё и различные товары, но в случае введения ответных мер они также подорожают.

"Инфляционная спираль может ускориться как в Европе, так и в США, а также в странах, на которые введены особенно высокие тарифы — Китае, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде", — подчеркнула Вайдере.

Она добавила, что всё достигнутое в сфере свободной торговли можно быстро разрушить, но восстановить будет гораздо труднее. Вайдере сообщила, что в начале следующей недели Комитет по международной торговле Европарламента, членом которого она является, обсудит дальнейшие шаги.

"Нужно стремиться к переговорам и поиску соглашения, однако в данном случае я сомневаюсь, что переговоры принесут результат. Поэтому Европе нужно действовать единогласно и, если переговоры провалятся, ответить жёсткими, симметричными мерами", — заявила депутат, выразив надежду на быструю и решительную реакцию Европейской комиссии, учитывая интересы немецкой автоиндустрии.

Говоря о возможном эффекте ответных тарифов ЕС, Вайдере отметила, что положительным моментом может стать рост таможенных доходов как в Латвии, так и в других странах ЕС, ведущих торговлю с США, что принесёт выгоду для ЕС в целом. По её словам, в случае увеличения доходов их можно было бы разумно направить на текущие приоритеты — безопасность, оборону и укрепление оборонной промышленности. Пока ведутся только предварительные оценки возможных поступлений.

На вопрос о дальнейших отношениях между ЕС и США, Вайдере ответила, что они вряд ли станут более дружелюбными, поскольку шаг президента США вызвал раздражение у лидеров стран, ранее дружелюбно настроенных к Вашингтону. Она подчеркнула, что США остаются важным стратегическим партнёром. Хотя в ряде сфер президент США может принимать решения единолично, основываясь на мнении ближайших соратников, необходимо думать о будущем. ЕС, в свою очередь, должен работать как с администрацией президента, так и с Конгрессом и Сенатом.

"Отношения с США нужно поддерживать, искать общие точки соприкосновения, где сотрудничество выгодно обеим сторонам. Также нельзя предсказать, сохранится ли поддержка Трампа среди американцев, когда они реально столкнутся с ростом стоимости жизни", — отметила депутат.

LETA уже сообщала, что Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов на импорт товаров из-за рубежа, включая высокие тарифы для ключевых торговых партнёров США — Китая и ЕС. По его словам, 10-процентный тариф вступит в силу 5 апреля, более высокие — 9 апреля.

Для ЕС были установлены 20-процентные тарифы. Ранее Трамп уже ввёл тарифы на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей.

20 марта ЕС сообщил, что откладывает введение ответных тарифов на товары из США на две недели, чтобы дать больше времени для диалога. Американский тариф в размере 25% на импорт стали и алюминия со всего мира вступил в силу 12 марта. В ответ ЕС запланировал две волны введения тарифов — 1 апреля и в середине апреля.

С 1 апреля ЕС планировал ввести тарифы на импорт из США на сумму в четыре миллиарда евро, в том числе на сталь, алюминий, виски, мотоциклы, джинсы и апельсиновый сок.

Вторая волна тарифов ЕС, намеченная на середину апреля, должна была охватить более широкий спектр товаров, включая косметику, одежду, древесину, сою и другие сельскохозяйственные продукты.