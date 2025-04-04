«Мы увидим, кто готов защищать страну с оружием в руках…» – в Сейме спорят о минах

Пленарное заседание Сейса вчера "не предвещало" никаких неожиданностей — многие депутаты полагали, что оно закончится еще до обеденного перерыва.

Однако у части парламентариев на сей счет были иные расклады — они готовились устроить словесную перепалку по поводу законопроекта о выходе Латвии из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин.

Напомним, что решение выйти из конвенции было принято правящей коалицией — после согласования по дипломатическим и военным каналам с союзниками в регионе (страны Балтии, Польша и Финляндия). И вот вчера рассматривался соответствующий законопроект, причем большинство депутатов проголосовало за придание этому документу статуса "срочного", что позволяет рассматривать законопроект всего в двух чтениях.

Как "покрыть" минами 400 километров?

Категорически против выхода из конвенции выступил лидер парламентской фракции "Стабильности!" Алексей Росликов. "Когда я спрашивал у представителя Минобороны, как они собираются обложить минами границу длиной 400 километров и когда — сейчас или только в момент нападения, — то он сказал, что они еще это не оценивали. На вопрос, будут ли военные делать это своевременно, я тоже не получил ответа…" — сокрушался А. Росликов.

Парламентарий опасается, что использование противопехотных мин вблизи границы может привести к трагедии — пострадают мирные жители.

В свою очередь, представитель другой оппозиционной фракции — "Латвия на первом месте", Эдмундс Зивтиньш отметил, что даже Украина, которая находится в состоянии реальной войны, не вышла из Оттавской конвенции.

По мнению депутата, есть другие, более эффективные способы защиты Латвии от неприятеля — например, при помощи управляемых мин, то есть тех, действие которых можно контролировать.

"Мамыкин и другие псевдополитики"

Своим коллегам оппонировал депутат от правой оппозиции Юрис Вилюмс (Объединенный список), который заявил, что нужно открыто признать — Россия сегодня не просто возможный противник, а враг.

"Коллеги, дамы и господа! Я думаю, что всем, или по крайней мере большинству здесь присутствующих ясно, что переломный пункт в отношениях с нашими соседями уже произошел. Нам, к сожалению, нужно признать, что Россия нарушила не только все международные нормы, но и элементарные нормы этики. Россия и руководимые террористическим режимом Путина войска вторглись в независимое государство — Украину…

Во время реальных военных действий мы бы довольно скоро увидели, кто из здесь присутствующих готов защищать свою страну с помощью мин, с оружием в руках или любыми другими средствами, а кто бы продолжал говорить о гуманизме и уже это делать из окрестностей Москвы, где уже укрылись Янукович, Медведчук, Мамыкин и другие псевдополитики", — вещал с трибуны Ю. Вилюмс.

Дружба под бетонной стеной

Его однопартиец Эдвардс Смилтенс пояснил, что коллега Росликов не получил ответы на свои вопросы по очень простой причине: планы обороны являются секретными, чтобы о них, что логично, не узнал враг. Но совершенно очевидно, что никто в мирное время не будет минировать территорию, которую используют мирные жители.

В завершении своего спича депутат заговорил о… психологии. "Я думаю, что многие люди психологически не в состоянии принять тот факт, что граница между Латвией и Россией будет становиться все более закрытой, все более укрепленной, этим людям тяжело принять тот факт, что совсем скоро это будут совершенно два разных мира — там (на границе. — Авт.) будет бетонный забор, мины, камеры, и эта большая дружба между Россией и странами Балтии закончится насовсем", — заявил парламентарий.

Депутат Национального объединения Артурс Бутанс тут же заподозрил оппонентов чуть ли не в измене родине: "Ну, мы являемся свидетелями того, как здесь отдельные депутаты ведут себя, как адвокаты российской армии, поскольку все ваши утверждения работают в их пользу".

Парламентарий убежден, что если не использовать мины, то тогда нужно охранять границу при помощи живой (военной) силы, а значит, рисковать жизнями людей.

Когда этот материал готовился к печати, дебаты по соответствующему законопроекту продолжались, впрочем, исход голосования ни у кого не вызывал сомнений.