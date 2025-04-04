Сокращать бюрократию хотят за счёт работников - профсоюзы

Часть предложений по снижению бюрократии, выдвинутых на данный момент, направлены на уменьшение расходов работодателей за счёт работников путём урезания их прав и гарантий. С такой критикой выступил Союз свободных профсоюзов Латвии (ССПЛ), сообщает LETA.

ССПЛ направил письмо премьер-министру Эвике Силине и главе рабочей группы по снижению бюрократии, директору Государственной канцелярии Райвису Кронбергсу, выразив недовольство рядом предложений. В частности, речь идёт о сокращении объёма обязательных медицинских осмотров, которые, по мнению профсоюзов, ошибочно рассматриваются как проявление бюрократии, а не как забота о сотрудниках и безопасности на рабочем месте.

"Проведение обязательных медицинских осмотров — это не проблема бюрократии или административной нагрузки, и удивительно, что именно это предложение прозвучало одним из первых от рабочей группы. Пересмотр частоты обязательных медосмотров, затрагивающий исключительно расходы работодателя, непонятно, как может снизить бюрократию и повысить эффективность госуправления, - говорится в письме ССПЛ. - Забота о здоровье и его поддержании у работников — это социально и экономически значимый приоритет государства, без которого невозможно обеспечить конкурентоспособность латвийской экономики и эффективного государственного управления".

ССПЛ призывает не допустить, чтобы "под прикрытием рабочей группы лоббировались отдельные интересы", в результате чего вместо реального сокращения бюрократии и повышения эффективности госуправления происходит ограничение основных прав работающих.

Профсоюзы подчёркивают, что подобные вопросы нельзя решать без их участия, поскольку вопросы, касающиеся занятости, трудовых прав и охраны труда, должны рассматриваться в Подсовете по трёхстороннему сотрудничеству в сфере трудовых отношений, где представлены все стороны социального диалога. "Следовательно, недопустимо, чтобы вопросы, касающиеся занятости, рассматривались и оценивались без участия ССПЛ", — подчёркивают профсоюзы.

В конце марта Государственная канцелярия сообщила, что рабочая группа по снижению бюрократии договорилась предложить сократить частоту проведения обязательных медицинских осмотров, ускорить процедуру получения экспертной оценки инвалидности у детей, расширить круг пользователей электронной адресации (e-adrese) и ввести статус надёжного предприятия.

На заседании представители министерств, предпринимателей и неправительственных организаций совместно пришли к выводу, что необходима упрощённая процедура обязательных медицинских осмотров. В тех профессиях и сферах, где работники задействованы в пищевой отрасли, работают в помещениях или с детьми и молодёжью, а также, возможно, в некоторых других случаях, предлагается сохранить текущую частоту осмотров. В целом же периодичность обязательных медицинских осмотров предлагается пересмотреть и сократить, чтобы снизить административную нагрузку как на работодателей, так и на работников.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня 26 марта официально подписала распоряжение о создании рабочей группы по снижению бюрократии. Группу возглавляет Райвис Кронбергс, его заместителем является президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис. Сроки завершения работы в распоряжении не указаны, однако оба руководителя ранее публично заявили, что анализ должен быть в основном завершён в течение нескольких месяцев.