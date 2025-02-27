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Субтитры только на латышском: националисты вышло с очередной языковой инициативой 2

Политика
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
Субтитры только на латышском: националисты вышло с очередной языковой инициативой

Депутаты Нацобъединения подали поправки в Закон о фильмах, дабы "искоренить" перевод кинопродукции на русский язык.

Отметим, что это продолжение старого "фильма" - еще в прошлом Сейме политики Национального объединения ТБ-Visu Latvijai хотели запретить субтитры к кинофильмом на русском языке.

Тогда парламент эту инициативу рассмотреть не успел и она перекочевала в нынешний парламент, однако ответственная комиссия Сейма не спешит обсуждать, мягко говоря, странный законопроект, ограничивающий или даже подрывающий кинопрокат в стране.

Поэтому депутаты Национального объединения вчера внесли в Сейм новый законопроект или точнее - поправки в Закон о фильмах. Поправки говорят о том, что аудиодорожка к фильму, то есть дубляж должен быть только на госязыке. Да, в кинотеатрах в ежедневном репертуаре допускается 80% фильмов на оригинальном языке, но, соответственно, только с субтитрами на госязыке, о чем говорит еще одна поправка Национального объединения.

Расчет авторов поправок прост: из кинотеатров, в случае принятия этих предложений, исчезнут фильмы, дублированные на русский язык, а также нельзя будет, к примеру, фильмы на английском или французском, наряду с латышскими субтитрами, снабжать еще и русскими субтитрами.

Скорее всего, законопроект на следующей неделе будет поддержан большинством парламента в нулевом чтении, то есть поправки передадут в комиссию Сейма.

#кино #языки
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (2)

  • A
    Anim
    27-го февраля

    Их уже прямым текстом из США и в Европарламенте предупреждают, но как об стену горох.

    Ну, сами виноаты.

    "The best thing for the Baltic states is to stop their russophobia." Jeffrey Sachs

    44
    0
  • Ч
    Чангл
    27-го февраля

    Предлагаю в кинотеатр тоже ходить только нац озабоченных. У них скоро в Риге будет мусульмане в основном, но душа болит за гос язык. Д. Б.

    59
    0

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