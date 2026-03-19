Резкое потепление превращает города в благоприятную среду для распространения респираторных инфекций: вирусы гриппа и аденовирусов активно размножаются в условиях сырой оттепели, сообщил врач‑терапевт Максим Лавров.

По словам специалиста, в этот период иммунитет ослаблен не столько холодом, сколько температурным стрессом и пересушенным воздухом в помещениях, который повреждает защитный слой слизистых оболочек. Врач подчеркнул, что использование увлажнителя воздуха сейчас важнее приёма витаминов.

Лавров также напомнил о необходимости механического удаления вирусных частиц: после возвращения с улицы нужно умыться и промыть нос солевыми растворами, что поможет избавиться от патогенов до их проникновения в клетки.

Кроме того, эксперт призвал при недомогании оставаться дома, чтобы избежать осложнений и не заражать окружающих, а также предостерег от самовольного приёма антибиотиков при вирусных инфекциях.