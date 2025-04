Заявление Трампа о странах Балтии вызывает тревогу. Посмотрите на его выражение лица!

Польский журналист спросил Трампа, продолжат ли США поддерживать силы НАТО на восточном фланге альянса. Президент США подчеркнул, что он готов оказать поддержку Польше, которая значительно увеличила свои расходы на оборону.

Трампу задали дополнительный вопрос: «А как насчет стран Балтии?»

«Страны Балтии также находятся в сложной ситуации», — признал Трамп.

«Но мы очень поддерживаем. Мы поддерживаем НАТО. Однако европейским странам следует увеличить свои инвестиции в НАТО.

✅ Poland: 100% 🙂‍↕️👍 ✔️ Baltics: Uhhh 😬, yah sure 😶 Look at his face, the Baltics are screwed. My guess is he already sold them out to Russia behind the scenes. pic.twitter.com/0hdI3MGRVo

Тем временем президент Украины Зеленский в очередной раз повторил свое многократное предупреждение: если Россию не остановить на Украине, то ее лидер Путин двинется дальше, на страны Балтии и Польшу.

Отметим, что МИД Латвии, судя по всему, остался доволен заявлением Трампа. Министр Браже тоже опубликовала слова американского президента, добавив к цитате смайлик молитвенной благодарности.

🙏🇺🇸 @POTUS Trump:

“I'm really committed to Poland. They've done a really great job for NATO. I'm very committed. PL is in a very tough neighbourhood.. The #Baltics it's a tough neighbourhood too,but we're committed. We're going to be very committed. And we're committed to NATO”. https://t.co/Nq8IRUSuzl