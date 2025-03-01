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Заявление Трампа о странах Балтии вызывает тревогу. Посмотрите на его выражение лица! 1

Политика
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV
Заявление Трампа о странах Балтии вызывает тревогу. Посмотрите на его выражение лица!

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский также упомянули страны Балтии во время встречи в Вашингтоне в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

Польский журналист спросил Трампа, продолжат ли США поддерживать силы НАТО на восточном фланге альянса. Президент США подчеркнул, что он готов оказать поддержку Польше, которая значительно увеличила свои расходы на оборону.

Трампу задали дополнительный вопрос: «А как насчет стран Балтии?»

«Страны Балтии также находятся в сложной ситуации», — признал Трамп.

«Но мы очень поддерживаем. Мы поддерживаем НАТО. Однако европейским странам следует увеличить свои инвестиции в НАТО.

Тем временем президент Украины Зеленский в очередной раз повторил свое многократное предупреждение: если Россию не остановить на Украине, то ее лидер Путин двинется дальше, на страны Балтии и Польшу.

Отметим, что МИД Латвии, судя по всему, остался доволен заявлением Трампа. Министр Браже тоже опубликовала слова американского президента, добавив к цитате смайлик молитвенной благодарности.

#война рф и украины #страны балтии #дональд трамп
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    1-го марта

    "Однако европейским странам следует увеличить свои инвестиции в НАТО." - артиллеристы Трамп дал приказ! Подумала глава МИД Жабе, но на самом деле, он приказал опустошить карманы прибалтийским сявкам.

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