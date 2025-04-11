Латвию ударило долларом: в Сейме придумывали, как ответить жадному Трампу

Почитай, 35 лет мы верили Вашингтону больше, чем сами себе! А вот сейчас США повысили таможенные тарифы — и в отношении Латвии.

"Действовать оперативно" в этой связи призвал Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), председатель Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и среде. К сожалению, на заседании публично все пояснить не удалось — ряд позиций имеет характер "ограниченного доступа"…

"Переконфигурация" мировой системы

Так, по словам К. Бришкенса, происходят сейчас "достаточно серьезные" события на глобальных рынках. Он прочел вводную экономическую лекцию:

— В руках Соединенных Штатов — доллар, всемирная резервная валюта, что открывает большие возможности, но и обязанности. Статус доллара возлагает на него определенное давление. Сильный доллар ослабляет экономику США. Реанимируя промышленность, с помощью применения агрессивных тарифных инструментов стараются понизить стоимость доллара.

Гиртс Яунземс, директор Департамента внешней торговли и содействия внешнеэкономическим связям МИД ЛР, отметил, что вместе с Евросоюзом наша страна "выражает сожаление" в связи с действиями США. Несмотря на торговые войны, Рига продолжает поддерживать трансатлантические отношения, предупреждая против эскалации, от лишних эмоций.

— В торговой войне победителей нет, — рассудительно заметил Г. Яунземс. Пока что рыночные котировки идут вниз, необходимо отслеживать, как на практике подействуют новые тарифные ставки. "Нужно сильно показывать единство Евросоюза, поодиночке мы слабы".

ЕС уже вводит ответные меры в отношении промышленных и сельскохозяйственных товаров из Америки — с 15 апреля вводятся тарифы в 10 и 25 процентов. МИД Латвии провел у себя межотраслевое совещание с участием таможни и предпринимателей.

— Удары могут быть болезненными, — констатировал директор департамента. — Что касается Латвии — это древесина, оптическое волокно, различные товары сельского и рыбного хозяйства. Мы поддерживаем контакты с Министерствами земледелия и экономики.

"Ясно, что контрмеры ЕС не содействуют сотрудничеству", — признал дипломат. Однако они необходимы — чтобы вернуть США за стол переговоров. Главное, чтобы противодействие Европы американцам "было сбалансированным, чтобы всем одинаково было больно".

Всякий раз при введении контрсанкций, полагает Г. Яунземс, необходимо рассматривать отдельные таможенные коды — как ЕС сумеет их заместить. Пока что на переднем плане — сталь, алюминий, автомобили. Мартовские тарифы по металлам, например, были приняты в два этапа и привели к эффекту в 26 и 67 миллиардов долларов. Всего же МИД Латвии пока насчитал порядка 300 миллиардов евро ущерба для Евросоюза — а ведь ситуация продолжает раскручиваться…

Двузначными цифрами оцениваются предстоящие пошлины США в отношении европейских медикаментов, полупроводников — эти экспортные позиции также важны для Латвии. Впрочем, представитель нашего внешнеполитического ведомства убежден, что "хаос успокоится, и будет виден ущерб для самой Америки".

Европа засучивает рукава

Вполне вероятно, что Еврокомиссия примет решение, что США не смогут участвовать в конкурсах, проводимых в Старом Свете. Господин Яунземс обратил внимание, что и самому ЕС надо "сделать домашнюю работу" по снятию бюрократических препон.

Каспарс Бришкенс заметил, что Евросоюз может "перебалансировать" свою оборонную политику, сделать больший упор на самообеспеченность. Евро нужно становиться резервной валютой, банкам ЕС — объединяться.

На это господин Яунземс ответил — да, Брюссель взялся за альтернативные рынки. К примеру, заключены договоры о свободной торговле ЕС с Японией, Новой Зеландией, Южной Кореей, Мексикой, государствами Южной Америки.

К. Бришкенс на это довольно нервно заявил, что вряд ли Латвия сможет продавать продукцию деревообработки в Уругвай. "Нужно работать, искать новые рынки", — философски заметил Г. Яунземс. Вообще же, даже если государства кажутся экзотическими, то Латвия все равно участвует в цепях поставок, например, для компаний Германии — и договоры о свободной торговле на нас влияют весьма позитивно.

Импорт из Китая выше, чем из Америки

Министр экономики Викторс Валайнис (Союз зеленых и крестьян) сказал, что в "глобальной войне" тарифов США и Европы наш экспорт занимал весьма скромную позицию. Пока что неясны позиции по тарифам на основной товар, древесину — перестанут ли американцы ее покупать в ЛР, или будут брать по более высокой цене.

Может наша промышленность похвалиться и высокотехнологичной продукцией:

— Например, мы экспортировали рутеры за 48 миллионов. Цена будет другой. Пойдет через Канаду, Мексику, там есть торговый хаб. Далее — телескопические прицелы, лабораторные реагенты — товары с очень большой добавленной стоимостью.

С импортом ЛР ситуация иная: "Если мы посмотрим, откуда покупаем — в первую очередь это Евросоюз, затем Китай и уже потом США". Однако, по В. Валайнису, в торговой войне с заокеанскими партнерами очень важны опосредованные эффекты:

— Если это затронет Германию, то, несомненно, и нас.

Министерство экономики уже готовит меры по поддержке производителей, которые могут пострадать от "очень негативных последствий". В. Валайнис констатировал: "Тут с сухими ногами выйти не получится". К примеру, значительную долю рекламного рынка Латвии занимают компании из США. Если и против них введут тарифные меры, то пострадают даже местные политики, которым придется за услуги платить больше.

Министр предложил активней торговать с "новыми экономиками". В частности, оптимизм внушает сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. Конечно, заместить американский рынок в 340 миллионов потребителей будет крайне непросто — но следует "разбираться с этими потрясениями".

"Торговое сотрудничество — это то, в чем мы можем себя очень хорошо показать", — уверен министр. Поэтому вполне вероятно, что удастся изъять Латвию из списка повышенных тарифов на микросхемы. "Это не в наших интересах, не США". Ведь заокеанские предприниматели готовились развернуть производство полупроводников в ЛР. Вместо того пришли "шокирующие" тарифы.

К. Бришкенс тем временем напомнил, что США "будут оценивать лояльность" партнеров по их вкладу в оборонную сферу, и в этом плане Латвия находится на хорошей позиции.

…В этом смысле экс–министр напомнил приверженцев т. н. карго–культа — когда на Тихом океане во время войны островитяне получали грузы (карго) от США, а потом вдруг перестали — то племена выкладывали у себя на пляжах гигантские самолеты из соломы, призывая тем самым стальные птицы со всякими вкусняшками. Так что если кто хочет и по сейчас молиться на Вашингтон, то милости просим, колхоз дело добровольное…