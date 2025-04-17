Меморандум карман не давит: осталось найти… 850 миллионов евро

Процесс пошел. За восемь недель до муниципальных выборов одна из трех правительственных сил — Союз зеленых и крестьян — согласилась подписать меморандум о сокращении госрасходов.

Бюджетники бывают разные

Напомним, что уже почти два месяца назад Торгово–промышленная палата, конфедерация работодателей и совет иностранных инвесторов подготовили меморандум об уменьшении расходов публичного сектора на 5 процентов или в денежном выражении — минимум на 850 миллионов.

Авторы документа справедливо отметили, что хотя за последние 5 лет расходы бюджета выросли в разы, многие "бюджетники" это почти не почувствовали — зарплаты учителей, медиков, полицейских выросли незначительно. Зато последовательно и существенно увеличились зарплаты в госуправлении.

Спору нет: предприниматели правильно настаивают на урезании расходов. Правда, авторы меморандума не стали себя утруждать конкретными "подсказками" правительству — какие именно расходы необходимо сократить, чтобы получить эти 850 миллионов.

Насколько можно понять, премьерская партия "Новое Единство" весьма скептически оценила предложение социальных партнеров и пока не планирует подписывать меморандум, равно как и партия "Прогрессивные".

Главная проблема заключается в том, как урезать расходы таким образом, чтобы не затронуть особо защищаемые сферы — оборону, внутреннюю безопасность, здравоохранение и социальную сферу. Оборону трогать нельзя, поскольку это для правительства приоритет приоритетов. Что касается здравоохранения, то медики, наоборот, требуют срочного увеличения ассигнований, чтобы ситуация хотя бы не ухудшилась!

Сэкономленное — на войну и на рождаемость

Так или иначе, но "зеленые крестьяне" свою подпись поставили. Вероятно, министры от этой партии готовы… начать с себя и будут искать "лишние" средства в Минблаге, Минземледелия и Минэкономике.

Отметим, что авторы меморандума предлагают "сэкономленные" 850 миллионов направить на военные нужды и на демографическую политику.

С учетом того, что правящие хотят уже в следующем году дополнительно бросить на оборону около 600 миллионов евро, а минимально необходимая сумма на повышение пособий семьям с детьми составляет 133 миллиона, то этих 850 миллионов вполне может хватить на обозначенные цели.

Осталось только найти эти бешеные деньги.