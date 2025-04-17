Зарплаты депутатов Сейма поражают воображение - 19 000 евро в месяц!

Поскольку вступило в силу требование закона «О системе государственного управления» ежемесячно публиковать на сайте учреждения данные о зарплате чиновников, можно узнать, какую зарплату получали, например, депутаты Сейма в феврале.

Согласно информации на сайте Сейма, самая высокая зарплата в феврале была выплачена Янису Рейрсу - 18 658 евро. Вторую по величине зарплату в феврале получил Эрвин Лабановскис - 14 659 евро, а 11 259 евро - Гиртс Штекерхофс.

Стоит отметить, что это самые высокие суммы, которые значительно превышают зарплаты других евродепутатов, составляющие от трех до пяти тысяч.

Самые низкие зарплаты в феврале получили Улдис Аугулис и Аугустс Бригманис - 288 евро.

Однако стоит отметить, что помимо зарплаты слуги народные получают бонусы и различные доплаты и компенсации.