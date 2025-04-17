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Зарплаты депутатов Сейма поражают воображение - 19 000 евро в месяц! 4 1714

Политика
Дата публикации: 17.04.2025
Neatkarīgā
Зарплаты депутатов Сейма поражают воображение - 19 000 евро в месяц!
ФОТО: Valsts kanceleja

Поскольку вступило в силу требование закона «О системе государственного управления» ежемесячно публиковать на сайте учреждения данные о зарплате чиновников, можно узнать, какую зарплату получали, например, депутаты Сейма в феврале.

Согласно информации на сайте Сейма, самая высокая зарплата в феврале была выплачена Янису Рейрсу - 18 658 евро. Вторую по величине зарплату в феврале получил Эрвин Лабановскис - 14 659 евро, а 11 259 евро - Гиртс Штекерхофс.

Стоит отметить, что это самые высокие суммы, которые значительно превышают зарплаты других евродепутатов, составляющие от трех до пяти тысяч.

Самые низкие зарплаты в феврале получили Улдис Аугулис и Аугустс Бригманис - 288 евро.

Однако стоит отметить, что помимо зарплаты слуги народные получают бонусы и различные доплаты и компенсации.

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#сейм #зарплаты депутатов
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(4)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го апреля

    у чиновников 2й Буржуазной Латвии Зарплаты близки к синималке в СССР. мин пенсия 210 р, мин зп 250 р советских(1 гр золота равен 1 руб)

    3
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го апреля

    Ну какие могут быть эмоции, латыши создали государство для самих себя и беззастенчиво им пользуются и пока они голосуют за самих себя, так и будет!

    53
    1
  • lg
    lo gos
    17-го апреля

    Зачем нам нужны эти дилетанты? Ничего хорошего они всё равно придумать не могут. Голосовать мы можем на сайте Manabalss, и коррупции не будет

    90
    3
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    17-го апреля

    После сих меморандумов наступает всплеск эмоций причём нецензурных (до коли ёп-,,,,,,,,,)

    117
    2
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