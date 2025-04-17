Тоннели под Ригой, 10 тысяч за роды, по 200 евро пенсионерам: что обещают гражданам ЛР накануне выборов

Конкуренция на этих выборах в столичное самоуправление рекордно высокая, и партии, подавшие свои списки для борьбы за власть в Риге, действуют согласно давней «традиции»: как мы можем не обещать!

Читаешь предвыборные программы политических сил и... аж дух захватывает! Живо представляешь, как Рига превратится в Нью-Васюки и «наши космические корабли будут бороздить просторы Вселенной».

Подземные тоннели и снос столбиков

Нет, в космос общественный транспорт Риги никто из кандидатов в депутаты отправлять не обещает, но отдельные обещания уж очень смахивают на «космические».

Так, одна из партий «грозится», для того чтобы разгрузить центр города, построить под Ригой подземные тоннели для автомобилей. При этом политики ни слова не говорят о том, сколько это будет стоить, сколько времени займет этот мега-проект и что будет с организацией движения в тот период, когда будут раскапывать весь город!

Часть кандидатов в депутаты на масштабные проекты не замахиваются, но зато не скупятся на конкретные цифры и даты. Так, одна партия обещает уже к 2028 году вновь сделать Ригу лидером по развитию среди балтийских столиц. И за следующие 4 года политики обещают ввести в строй 5000 домов и квартир.

Отдельные партии ограничиваются вполне выполнимыми обещаниями, причем в короткий срок – например, политики обещают снести столбики и отменить ограничение скорости в центре в 30 км в час.

Звучат идеи провести децентрализацию столичного домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks, а также политики обещают «сделать проезжую часть и тротуары гладкими», построить новые пешеходные переходы, посадить больше деревьев и поставить больше скамеек...

Бесплатный троллейбус для всех

Наверняка возможно выполнить и обещание сделать в Риге общественный транспорт бесплатным для всех. Забавно, но некоторые политические партии в своих предвыборных программах даже решили устроить заочную полемику. Так, одна партия «грозится» ввести для нерижских автомобилистов плату за въезд в центр города, а другая партия заявляет, что является категорическим противником платного въезда в центр столицы.

Разумеется, партии в своих программах «отреагировали» на самые актуальные проблемы города – это и обещание отремонтировать Вантовый и Воздушные мосты, пересмотреть организацию движения с тем, чтобы уменьшить пробки. Есть и обещание возобновить приведение в порядок внутриквартальных дворов.

Сразу несколько политических сил обещают восстановить и бесплатные горячие обеды для всех учащихся основной школы, то есть вплоть до 9-го класса. Но есть и более «смелые» обещания – оплачивать обеды и старшеклассникам.

Повысить пособия и выдать деньги на лекарства

Было ожидаемо, что все участники выборов в столичную думу «откликнутся» на демографический кризис и предложат увеличить единовременное пособие, которое самоуправление выплачивает своим жителям по случаю рождения ребенка.

Разумеется, отличаются лишь суммы, которые партии обещают платить за каждого новорожденного – от 1500 евро аж до 10 тысяч евро!

Не забыты, само собой, и представители основного электората – пенсионеры. Несколько политических сил в Риге «скопировали» опыт юрмальского муниципалитета и обещают выплачивать каждому пенсионеру по 200 евро – на медикаменты или на медицинские услуги, включая стоматологию.

Рига по численности пенсионеров, разумеется, несопоставима с Юрмалой – в столице проживает порядка 132 тысяч человек в возрасте от 65 лет и старше. Таким образом, на выплату подобного пособия в год потребуется более 26 миллионов евро. Тем не менее понятно, что пенсионерам обещанные подарки понравятся.

Наверняка многим избирателям понравится и обещание уменьшить расходы на содержание городской власти на 20 процентов.

Почти все политические силы наводнили свои предвыборные программы общими, ничего не выражающими словами – «улучшим», «расширим», «будем способствовать», «будем развивать», «будем оценивать»…

Рига станет латышской

На муниципальных выборах, как обычно, не обошлось без языковых вопросов.

Одна известная политическая сила обещает «продолжить облатышивание рижской среды», не объясняя, впрочем, что под этим подразумевается. Может, запрет говорить на улице между собой на родном для половины рижан языке? То бишь на русском?

Так или иначе, но опыт показывает, что обычно политики хорошо если выполняют 10–15% от своих предвыборных обещаний. Неужели на этот раз будет иначе?