Ринкевич обеспокоился климатической нейтральностью Латвии

Цели климатического нейтралитета Латвии должны быть продуманными и соразмерными и учитывать в том числе мнение представителей отраслей, подчеркнул сегодня на встрече с министром климата и энергетики Каспарсом Мелнисом президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Советник Ринкевича Мартиньш Дрегерис сообщил агентству ЛЕТА, что в ходе встречи стороны обсудили связанные с отраслью актуальные законопроекты, проект тарифа на услугу по передаче электроэнергии, предложения министерства по мерам сокращения бюрократии, а также процесс развития в Латвии обновляемой энергии - солнечных и ветропарков.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало закон об экономической устойчивости, разработанный Министерством климата и энергетики.

Цель закона - способствовать устойчивости экономики государства, способствуя повышению конкурентоспособности и продвижению страны к ограничению изменений климата и климатической устойчивости, чтобы не позднее 2050 года достичь климатического нейтралитета и национальных климатических целей в соответствии с европейскими и международными обязательствами с учетом социальных и экологических аспектов. Законопроект основан на обязательствах Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и ее Парижского соглашения.