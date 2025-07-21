Baltijas balss logotype

Ринкевич обеспокоился климатической нейтральностью Латвии 1 862

Политика
Дата публикации: 21.07.2025
BB.LV
Ринкевич обеспокоился климатической нейтральностью Латвии
ФОТО: LETA

Ринкевич: цели климатического нейтралитета Латвии должны быть продуманными и соразмерными.

Цели климатического нейтралитета Латвии должны быть продуманными и соразмерными и учитывать в том числе мнение представителей отраслей, подчеркнул сегодня на встрече с министром климата и энергетики Каспарсом Мелнисом президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Советник Ринкевича Мартиньш Дрегерис сообщил агентству ЛЕТА, что в ходе встречи стороны обсудили связанные с отраслью актуальные законопроекты, проект тарифа на услугу по передаче электроэнергии, предложения министерства по мерам сокращения бюрократии, а также процесс развития в Латвии обновляемой энергии - солнечных и ветропарков.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало закон об экономической устойчивости, разработанный Министерством климата и энергетики.

Цель закона - способствовать устойчивости экономики государства, способствуя повышению конкурентоспособности и продвижению страны к ограничению изменений климата и климатической устойчивости, чтобы не позднее 2050 года достичь климатического нейтралитета и национальных климатических целей в соответствии с европейскими и международными обязательствами с учетом социальных и экологических аспектов. Законопроект основан на обязательствах Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и ее Парижского соглашения.

Читайте нас также:
#президент латвии
2
0
1
2
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    22-го июля

    Ну обеспокоился, ну обсудил. И что с того? От всего этого всё равно никакого толка. А деньги на его содержание измеряются десятками миллионов. Вместе с зарплатой, затратами на президентскую канцелярию и канцелярских клерков, Плюс к тому коммунальные расходы на Рижский замок, обслугу, авто с шофёрами, оргтехнику для него и для канцелярских функционеровю А что взамен? Его обеспокоенность и обсуждения.

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Европу еще можно спасти!»
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась 6 910
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 331
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 502
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 346

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 7
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 17
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 18
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 28
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 22
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 25
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 7
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 17
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео