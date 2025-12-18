Министр успокаивает - в случае чего переброска войск ЕС в Балтию не займет месяцы 2 572

Дата публикации: 18.12.2025
LETA
Изображение к статье: Министр успокаивает - в случае чего переброска войск ЕС в Балтию не займет месяцы

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что переброска военных подразделений ЕС в страны Балтии не будет растягиваться на месяцы, несмотря на сохраняющиеся административные и инфраструктурные препятствия.

Переброска военных подразделений из стран Европейского союза в наш регион не займет месяцы, заявил в среду вечером министр обороны Латвии Андрис Спрудс («Прогрессивные») в эфире Латвийского телевидения. Ссылаясь на принятую ранее в тот же день резолюцию Европарламента, он заявил, что вопрос заключается в численности подразделений и их передислокации.

«Очевидно, что препятствия существуют, этого нельзя отрицать – административные, финансовые и инфраструктурные», – сказал Спрудс, отметив, что их необходимо устранять и работа в этом направлении уже ведется.

Спрудс отметил, что это уже отрабатывалось на учениях. «В то же время у вооруженных сил НАТО есть и альтернативные способы обеспечить максимально быстрое присутствие войск в странах Балтии и в Латвии».

Депутаты Европарламента поддержали резолюцию, призывающую устранить внутренние границы для передвижения войск и военной техники в пределах ЕС, а также модернизировать железные и автомобильные дороги, тоннели и мосты, сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристине Лиепиня.

Авторы резолюции обращают внимание на то, что агрессивная война России против Украины вновь привлекла внимание к военной мобильности и острой необходимости содействовать быстрому трансграничному перемещению войск, техники и снаряжения по всей Европе. Они подчеркивают, что военная мобильность является не только ключевым фактором общей европейской безопасности и обороны, но и имеет важное значение для обеспечения безопасности восточного фланга, особенно в странах Балтии и Польше.

В резолюции также отмечается, что, несмотря на прогресс в содействии военной мобильности, по-прежнему сохраняются значительные административные и финансовые препятствия, а инфраструктура остается недостаточной. Это означает, что иногда перемещение военной техники через границы ЕС может занимать больше месяца.

#НАТО #Европарламент #Латвия #безопасность #инфраструктура #оборона #войска #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
