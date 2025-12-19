А все так интересно начиналось! Еще в середине осени известный режиссер Алвис Херманис произвел политическую сенсацию, заявив о создании нового общественного движения «Без партий». Теперь, похоже, оно осталось и без лидера...

Главная идея (точнее говоря — единственная идея) выглядела революционно – партии перестают существовать и Сейм избирается по мажоритарному принципу, то есть по одномандатным округам! Как это все будет происходить и как потом это будет работать, когда в парламенте соберутся 100 совершенно независимых слуг народа, авторы идеи-фикс еще сами до конца не представляли.

Однако политические конкуренты заметно напряглись, испугавшись, что движение может получить серьезную поддержку в обществе. Ведь для этого были все предпосылки. А именно: катастрофически низкий уровень доверия к власти и особенно — к правительству (рейтинг популярности ВСЕХ министров впервые за последние 30 лет был отрицательным), ярко выраженная пассивность избирателей, нехватка харизматичных политических лидеров, отсутствие «свежей» политической силы, способной привлечь на выборы протестный электорат.

Кто-то из политологов уже пытался сравнивать движение Херманиса с походом в политику 20 лет назад Эйнара Репше, который тоже успешно «сыграл на новенького» и выиграл выборы. Правда, долго удержаться на политическом олимпе ему не удалось, равно как и другим «лидерам протеста» - Кайминьшу и Гобземсу, которых реально хватило лишь на один созыв парламента.

Так или иначе, но политические конкуренты быстро заклеймили Херманиса позором — мол, режиссер совершенно далек от политических реалий и вообще у него нет ни программы, ни конкретных предложений в экономике, а сама идея-фикс об «отмене» партий и 100 независимых депутатов — это совершенная утопия.

Народ не верит в «спасителей Отечества»

В какой-то момент казалось, что «антихерманиская» кампания даст противоположный эффект — только усилит поддержку обществом движения «Без партий».

Но… чуда не случилось — за два месяца Херманису сотоварищи так и не удалось ни создать мощное общественно-политическое движение, ни получить поддержку, как говорится, широких слоев населения. То ли народу сейчас просто не до революций и новых политических сил — выборы лишь в октябре следующего года, то ли народ уже больше не верит в новых «спасителей Отечества».

У этой козы нет молока

И вот вчера сам «спаситель Отечества» Херманис в социальной сети X опубликовал своего рода прощальный манифест:

«Послесловие. Вчера Eurostat подтвердил, что Латвия теперь официально занимает последнее место в Евросоюзе. Не сомневаюсь, что народ вновь соберется на Домской площади, чтобы выразить свое неодобрение и выразить свое отношение к правящим. Или я слишком наивен?

Чтобы реализовать нашу идею изменения порядка выборов, в результате чего мы, наконец, получили бы толковых руководителей, и Латвия вышла из унизительного позора за те последние места в Европе, мне нужна была поддержка общества. Чего, к сожалению, так и не дождался. Многие якобы эту поддержку в частном порядке высказывали, но практически никто не был готов сделать это публично. Это все и решило. Вместо этого я получил почти только осуждение, насмешки и оплеухи, как в СМИ, так и в соцсетях. Я не чересчур чувствителен, кожа стала толстой за 20 лет работы в зарубежных театрах и операх, где действительно пруд акул по сравнению с прудом политических уток в Латвии. Но я не хочу быть навязчивым. Если у козы нет молока, то нет.

Как я уже говорил, я готов был взять на себя роль знаменосца при условии, что после этого найдутся другие, которые его перехватят и со временем нас будет много. Ведь здесь была важна только сама идея – изменение правил игры, которое пробудило бы общество. Не знаменосцем, а самим флагом. Мне самому никакие должности не нужны были, я в своем театре хочу продолжать строить свою маленькую идеальную Латвию. Я «гнал волну», с надеждой, что ею воспользуются те, кто хочет перемен. Но это оказалось напрасным. Всем, кто сегодня будет рад этой новости, хочу лишь напомнить - каждый раз, когда вы в следующий раз проезжаете мимо ржавых конструкций призраков Rail Baltica или будете делать селфи с теми, кто украл эту страну, вспомните этот мой дурацкий случай и то, что вы рады еще одному латышу, присоединившемуся к полку безнадежных. Тем, кто хотел что-то изменить к лучшему, но проиграл. По крайней мере, я пытался. Но в это общество я уже не верю. Оно безнадежно».

Нельзя исключить, что Херманис вдруг «передумает» - все-таки он человек творческий, эмоциональный! - и «вернется» к созданному им же самим движению. Но это уже будет совсем несерьезно.

Три роковых ошибки театрально режиссера

Рискнем предположить, что на этом движение прекратит свое существование. Очевидно, что Херманис и те, кто за ним стоят, допустили по меньшей мере три роковых ошибки.

Первая — если ты хочешь осуществить какие-то перемены, даже пусть и революционные, все равно ты должен использовать существующие политические и юридические инструменты. Нужно было создавать свою партию — причем, согласно законодательству, - не позднее, чем за год до выборов, и мощно участвовать в выборах в Сейм. Без представительства в парламенте никакую реформу реализовать невозможно!

Вторая — Херманис и Ко должен был заранее продумать стратегию деятельности, стратегию рекламной (пиаровской) компании, договориться с потенциальными спонсорами и предложить какую-то экономико-политическую программу. А не просто бегать с криками — долой партии, даешь 100 депутатов-одномандатников! Так добиться результата в политике, в парламентской республике невозможно!

И третья — кроме Херманиса никаких широко известных в обществе людей в движении «Без партий» не было. Да, в группу создателей движения входил депутат Сейма, экс-министр земледелия Дидзис Шмитс. Это весьма опытный политик, но назвать его политической звездой уж точно нельзя…

Что ж, как говорится, «умерла, так умерла». Предвыборная кампания без Херманиса, наверное, будет более скучной, но и без этого движения политическая конкуренция на грядущих выборах будет сумасшедшая!