В конце года оценка рижанами работы городской думы улучшилась, но она все равно с минусом 1 265

Политика
Дата публикации: 18.12.2025
LETA
Изображение к статье: В конце года оценка рижанами работы городской думы улучшилась, но она все равно с минусом
ФОТО: Виталий Вавилкин

Мнение рижан о работе Рижской думы в конце года улучшилось, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром SKDS в ноябре.

Если в мае этого года рейтинг составлял минус 8,2, то в ноябрьском опросе он вырос до минус 0,9. В целом положительно оценили работу Рижской думы 44% респондентов, а 41% высказались отрицательно.

Индекс оценки работы самоуправления рассчитывается по довольно сложной формуле, в которой разница между "скорее положительными" и "скорее отрицательными" оценками умножается на коэффициент 0,5, а разница между "очень положительными" и "очень отрицательными" оценками умножается на коэффициент 1, после чего эти две разницы суммируются.

В ноябрьском опросе 14,5% респондентов признались, что у них нет мнения о работе Рижской думы.

Опрошенные граждане Латвии оценили работу Рижской думы более высоко, чем респонденты без гражданства.

Чаще положительно оценивали работу думы респонденты в возрасте 18-24 и 65-75 лет, люди с высшим образованием, те, кто в семье говорит преимущественно на латышском языке, люди с низким, средне-низким или средне-высоким доходом, а также жители Центрального и Курземского районов,

Респонденты в возрасте 55-64 лет, русскоговорящие, а также жители Видземского и Латгальского предместий оценивали работу Рижской думы более критично, чем в среднем.

#образование #гражданство #Латвия #рейтинг #политика #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
