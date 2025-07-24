Baltijas balss logotype

Большой переполох: в Юрмалу едет бывший вице-премьер РФ Дворкович

Политика
Дата публикации: 24.07.2025
BB.LV
Большой переполох: в Юрмалу едет бывший вице-премьер РФ Дворкович
ФОТО: LETA

На проходящем на этой неделе в Юрмале молодежном шахматном турнире "Rudaga Kaissa 2025" в качестве почетного гостя участвует бывший заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович, подтвердили агентству LETA организаторы соревнований.

В настоящее время Дворкович является президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Дворкович был приглашен открыть фестиваль и сам принимает участие в блиц-турнире как представитель ФИДЕ», — сообщила представительница организаторов турнира.

Два латвийских министерства оперативно открестились от визита Дворковича.

Министерство иностранных дел Латвии поспешило отметить, что его дипломаты не выдавали визу ни Дворковичу, ни журналистке Белорусской государственной телерадиокомпании Марии Полозковой (Багатырь), которая также в эти дни гостит в Юрмале.

Тем временем Министерство образования и науки в специальном заявлении указывает, что шахматный турнир в Юрмале — это частное мероприятие, организованное без участия и поддержки государства и Латвийской шахматной федерации (ЛШФ).

«Поскольку турнир не согласован с ЛШФ, его участникам не будут начислены международные рейтинговые очки за участие в нем», — сообщает министерство образования, которое также курирует латвийский спорт.

В законе о спорте Латвии не указано, что индивидуальным спортсменам из России или Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях в Латвии. В то же время латвийским сборным запрещено играть против команд из России и Белоруссии.

Также в законе установлено, что в Латвии запрещено организовывать соревнования национальных сборных (взрослых, молодежных и юниорских) по командным видам спорта с участием сборных России или Белоруссии. Причем не важно – выступают россияне и белорусы под своим флагом или в нейтральном статусе.

Арка́дий Дворко́вич — российский государственный деятель и экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации (с 21 мая 2012 по 18 мая 2018), председатель совета директоров ОАО «РЖД» (2015—2018); помощник президента Российской Федерации (с 13 мая 2008 по 21 мая 2012).

Дворкович является Великим офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Награжден медалями ордена РФ «За заслуги перед Отечеством» II и IV степени, Орденом Почёта РФ.

Родился 26 марта 1972 года в Москве в семье международного арбитра по шахматам Владимира Яковлевича Дворковича (1937—2005) и Галины Львовны Дворкович.

(4)
  • JL
    Janina LV
    24-го июля

    Более интересно, чем закончиться история с темнокожим блогером-инфлюенсером. Сперва в дёсны целовали, на милде разрешили безобразничать, для латышской молодежи встречу с кумиром устроили. А теперь, ой.. что это было, бесы попутали и решили перед пожилым электоратом выслужиться.

    72
    2
  • JL
    Janina LV
    24-го июля

    Возможно, а скорее всего эти лица имеют гражданство дружественных стран и им въезд в Латвию открыт. Некоторые сообразительные граждане РФ и РБ, имеющие деньги или значение в обществе, дополнительно получили по 2-3 гражданства. Чинушам, главное, перед электоратам откреститься сразу, что мы тут не причем и знать не знали.

    52
    3
  • A
    Aleks
    24-го июля

    Друган Ушакова и Америка,если что. С кем мутили разные мутные дела,простите за товтологию. Хоть бы один приличный еврей приехал Одна шушера

    21
    11
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    24-го июля

    И то верно!

    12
    2
Читать все комментарии

Видео