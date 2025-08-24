Пикет против перехода на обучение на латышском языке пройдет, когда в Сейме никого не будет

Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) планирует провести пикет против перехода на обучение только на латышском языке, сообщили в Рижской думе.

Мероприятие состоится в пятницу, 29 августа, в 16:45 на ул. Екаба, 11, у Сейма. Опыт показывает, что по вечерам пятниц в зданиях парламента бывает весьма немного депутатов.

Во время пикета планируется выразить возражения против прекращения общеобразовательных программ для русскоязычного национального меньшинства и призвать обеспечить получение общего образования на родном языке детей.

Планируется, что в мероприятии примут участие 50 участников.

Заявка на пикет подана в установленном законом порядке, но до сих пор находится на рассмотрении.

Как ранее пояснил председатель правления ЛАШОР, бывший депутат Сейма Игорь Пименов, в сентябре начнется "третий год вынужденного перехода на обучение на латышском языке в общем образовании" и ЛАШОР выступает против такой политики.

В ассоциации аргументируют, что русскоязычные жители Латвии - единственное меньшинство, которое государством лишено возможности получать общее образование на родном языке.

По мнению Пименова, переход на обучение только на государственном языке следует считать "сознательной политикой ассимиляции", которой ликвидируется возможность сохранения национального самосознания и полноценной передачи культурной и этнической принадлежности русскоязычных следующему поколению

По мнению ЛАШОР, отдельное образование по интересам вне уроков не может заменить обучение на родном языке.

При этом ассоциация считает обоснованным требование к государству об обеспечении образования на русском языке за деньги русскоговорящих налогоплательщиков, усматривая в этом способ "обновления принципов образования национальных меньшинств, которые осуществлялись в Латвии в 20-е и 30-е годы ХХ столетия".

ЛАШОР предлагает принять специальный закон о школах национальных меньшинств, по которому школьный совет определял бы объем использования родного языка.