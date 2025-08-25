Baltijas balss logotype
Президент едет в Австрию обсуждать будущее Европы

Политика
Дата публикации: 25.08.2025
LETA
Президент едет в Австрию обсуждать будущее Европы
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич с 25 по 27 августа будет находиться с рабочим визитом в Австрии, сообщили агентству ЛЕТА в президентской канцелярии.

В ходе визита президент примет участие в 80-м Европейском форуме в Альпбахе. Также у Ринкевича запланирована двусторонняя встреча с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

Европейский форум в Альпбахе проводится с 1945 года и является международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов науки, политики, бизнеса и культуры. Его цель - содействовать диалогу между поколениями и идеологиями, укреплять демократические ценности и искать пути развития общества.

Организаторы форума подчеркивают, что спустя восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны Европа вновь стоит на перепутье: демократические принципы, права человека, верховенство права и социальная рыночная экономика подвергаются испытаниям в условиях стремительных технологических перемен, геополитических преобразований и глобального экологического кризиса.

Задача форума - выработать видение будущего, которое объединяет ценности и сильные стороны Европы, сохраняя лучшие традиции континента: от лидерства в области климата и инноваций в экономике до укрепления демократии и обеспечения безопасности в нестабильном мире.

(2)
  • П
    Процион
    25-го августа

    Профессиональный экскурсант на халяву. Интересно, а корм дл него в Австрии кто оплачивает?

    12
    1
  • Е
    Ехидный
    25-го августа

    все как обычно - потрындят ни очем и с чувством выполненого долга разъедутся по домам

    15
    1

Видео