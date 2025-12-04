Baltijas balss logotype
Бюджет и здравый смысл

Политика
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: На трибуне ЕП – чем самоуправления в Латгалии хуже самоуправлений на севере Франции?

На трибуне ЕП – чем самоуправления в Латгалии хуже самоуправлений на севере Франции?

Простой факт: в основном бюджете Латвии на следующий год примерно 16% расходов — это европейские фонды. Каждый шестой евро. Это не абстрактные цифры. Ремонт дороги, по которой вы едете на работу, новая детская площадка во дворе, утепление школы для вашего ребенка или стипендия в ВУЗе для старшего — всё это во многом оплачивается из бюджета ЕС.

Нил УШАКОВ, депутат Европейского парламента, фракция социалистов и демократов.

Годовой бюджет и ночные дебаты

В политике любят много говорить и принимать резолюции. Но давайте честно: резолюцией дорогу не отремонтируешь и дом не утеплишь. Для этого нужны деньги. Я работаю в Бюджетном комитете Европарламента уже второй созыв, потому что именно здесь решается, сколько средств пойдет на конкретные программы в Европе и в Латвии.

Финальный раунд переговоров по бюджету ЕС на 2026 год проходил 14 ноября и закончился в 2 часа ночи. Команды Европарламента, Еврокомиссии и стран ЕС торговались за каждую строку. Результат: нам удалось выбить дополнительно 267 млн евро. Эти деньги пойдут, например, на молодежные программы, науку, строительство и ремонт дорог и мостов. Часть этих миллионов достанется Латвии.

В этом году я был теневым докладчиком по бюджету от нашей фракции социалистов и демократов. В следующем году буду главным докладчиком уже от всего парламента. Правда, с деньгами будет сложнее, и выбивать средства станет еще труднее.

При этом важно понимать: деньги для Латвии в Брюсселе есть. Проблема часто в том, как они используются здесь, дома. Из-за бюрократии, медлительности и политических споров эти средства часто застревают в коридорах или тратятся непонятно на что.

Семилетний план: угроза городам и крестьянам

Главная битва идет за новый семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы. И здесь есть две большие проблемы. Первая — из-за роста расходов на безопасность и выплату долгов предлагается урезать деньги для самоуправлений и сельского хозяйства. Для Латвии это риск: меньше средств на ремонты школ или дорог и меньше поддержки крестьянам, которые и так получают меньше, чем их коллеги в других странах ЕС.

Вторая — стремление слить в один общий фонд деньги на инфраструктуру (дороги, школы) и деньги на сельское хозяйство. Городам и крестьянам придется конкурировать между собой. Что важнее – новая дорога или новый трактор?

Кто будет делить деньги

И самое опасное: в новой модели предлагается отдать больше власти национальным правительствам. На деле это значит, что именно правительство в Риге будет решать, какому городу дать деньги, а какому — нет.

Мы все знаем, как это бывает: деньги могут пойти туда, где «свой» мэр, а другие останутся ни с чем. Сейчас главная задача — не допустить, чтобы такие правила игры были приняты на уровне ЕС. Самоуправления не должны зависеть от прихотей правительства.

В нашей фракции я вхожу в рабочую группу по новому семилетнему бюджету. Впереди полтора года тяжелых переговоров.

Восточная граница и поддержка людей

Интересный факт: когда Великобритания вышла из ЕС, для западной границы создали специальный фонд в 5,4 млрд евро, чтобы помочь регионам справиться с последствиями. Потому что торговать с Великобританией стало сложнее.

Разве на восточной границе ситуация проще? Разве закрытые КПП, колючую проволоку и бетонные «драконьи зубы» в Латгалии можно сравнить с ситуацией после Брекзита на севере Франции или во Фландрии?

Справедливый вопрос: чем самоуправления в Латгалии хуже? Почему жители приграничья должны расплачиваться в одиночку?

Вместе с коллегами из Балтии, Польши и Финляндии мы боремся, чтобы для восточной границы был создан такой же фонд поддержки. И нужны два вида помощи.

Во-первых, расходы на безопасность — укрепления, инфраструктуру — должны частично оплачиваться из общего европейского бюджета. Это общая граница ЕС.

Во-вторых, там, где строят заборы, бизнесу становится сложнее работать, люди уезжают. Поэтому нужна отдельная поддержка для жителей, предпринимателей и самоуправлений в приграничных регионах — на рабочие места, дороги, социальные программы. Тоже из бюджета ЕС.

Миссия в Латгалию: увидеть своими глазами

Чтобы убедить коллег в Брюсселе, недостаточно докладов. Поэтому в апреле этого года по моей инициативе в Латгалию приехала миссия депутатов Бюджетного комитета.

Мы встретились с мэрами латгальских самоуправлений, съездили на границу, на закрытый КПП в Виентули. Было нужно, чтобы депутаты из, например, Франции или Португалии увидели своими глазами, чем живет сейчас Латгалия. Это совсем другое, чем читать про «восточную границу» в отчете.

Первые результаты благодаря таким миссиям есть. Восточная граница теперь признана приоритетом в бюджете ЕС. В новом многолетнем бюджете говорится о поддержке приграничных регионов. Следующий шаг — превратить это признание в реальные деньги для Латгалии и других приграничных регионов.

Голос Центральной и Восточной Европы

Латвия — небольшая страна. В Европарламенте у нас всего 9 депутатов из 720. Во фракции социалистов и демократов я вообще один. Чтобы добиваться результатов, нужно объединяться с соседями.

Поэтому мы создали отдельную группу депутатов из Центральной и Восточной Европы внутри нашей фракции. Туда вошли коллеги из Эстонии, Литвы, Польши, Румынии и других стран. Я стал сопредседателем этой группы — своего рода «профсоюза» нашего региона.

У нас похожие проблемы: зарплаты ниже, чем на Западе, отток молодежи. И когда мы говорим одним голосом, нас лучше слышат в Брюсселе.

При этом важно не только вместе бороться с проблемами, но и перенимать успешный опыт. Яркий пример — Польша: за одно поколение она прошла путь от небогатой посткоммунистической страны до одной из крупнейших экономик ЕС. Это результат умения использовать ЕС как инструмент развития, а не как мишень для критики.

Много работы

Европейский бюджет — это инструмент. Им можно пользоваться в интересах своей страны и ее людей, а можно отдать его другим и потом возмущаться результатом. Если не участвовать в принятии решений, их примут без нас и, скорее всего, не в нашу пользу. Работы впереди еще много.

Реновация домов на средства ЕС

В Европе растут цены на жилье и аренду. Мы это хорошо видим и в Латвии. Сейчас в Европарламенте разрабатывается новая жилищная программа ЕС. Но в первом черновике не включен важный для Латвии аспект — реновация домов.

Очень важно строить новое доступное жилье. Но для нас в Латвии по-прежнему критично получать поддержку из бюджета ЕС также и на реновацию многоэтажных домов, построенных в советское время.

Я подготовил и подал ряд поправок к жилищной программе ЕС, чтобы включить в нее реновацию домов. Голосование состоится в начале следующего года.

«Большой Брат» и контроль за вашим WhatsApp

Эта тема волнует людей больше, чем многие другие решения в Брюсселе. Это доказывают сотни мейлов, которые я получил на свою электронную почту, с протестами против так называемого Chat Control.

Chat Control предлагается как мера борьбы с сексуальной эксплуатацией детей в интернете. Цель, несомненно, правильная, однако предлагаемое решение фактически означало бы сканирование телефона каждого пользователя и всех его сообщений в таких приложениях, как, например, WhatsApp или Signal.

Это означает ломку шифрования, открытие «чёрного хода» для хакеров, мошенников или спецслужб.

26 ноября государства члены ЕС договорились отказаться от принудительного «тотального сканирования» и перейти к модели, при которой сканирование возможно только на добровольной основе со стороны платформ. Но риски для шифрования и приватности при этом никуда не исчезают.

Сейчас мяч снова на стороне Европарламента: в ближайшие месяцы начнутся переговоры между Парламентом, Советом и Комиссией, и у нас есть шанс существенно переписать этот проект. Депутаты будут добиваться, чтобы в финальном тексте закона была защита шифрования и запрет массового контроля личной переписки.

Наша задача — найти решения, которые действительно помогут в борьбе с эксплуатацией детей. Но при этом я сам и большинство моих коллег против введения в Европе «Большого Брата».

Минимальная зарплата: новый стандарт

1 января 2026 года минимальная зарплата в Латвии вырастет до 780 евро. Это не акт щедрости национального правительства, а выполнение европейских требований.

Директива ЕС об адекватной минимальной зарплате — это инициатива именно нашей политической семьи, социалистов и демократов. В ноябре суд ЕС поставил важную точку: директива в целом законна, жалоба Дании, которая пыталась ее оспорить, отклонена.

Минимальная зарплата не должна зависеть от желания коалиции «перед выборами что-то поднять». Для жителей Латвии эта директива — шанс, что зарплата постепенно будет поднята до справедливого уровня.

4-Armenia.jpg

Помимо работы над бюджетом, Нил Ушаков занимает пост председателя делегации Европейского парламента по связям с Южным Кавказом. Недавно парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления в Европейский союз. Накануне этого голосования Ушаков возглавлял делегацию ЕП, посетившую Ереван. На фото — встреча делегации с премьер-министром Армении Николой Пашиняном.

5-oldbelievers.JPG

265-летний юбилей Храма Успения Пресвятой Богородицы Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины. В статусе депутата ЕП Нил Ушаков поздравляет староверов с праздником.

2-Metsola-01.jpg

Из всех трех стран Балтии Нил Ушаков единственный постоянный член бюджетного комитета ЕП. В предыдущем созыве он был главным докладчиком по бюджету Европейского парламента. В следующем году Нил Ушаков будет главным докладчиком уже по бюджету всего ЕС. На фото совместная пресс-конференция с президентом ЕП Робертой Метсолой после принятия бюджета ЕП.

Meri-Brisele7.jpg

Мэры из разных стран Европы вместе с депутатами ЕП протестуют в Брюсселе против планов урезать финансирование самоуправлений.

3-Border.jpg

Интервью у закрытого КПП в Виентули во время миссии депутатов ЕП в Латгалию. Граница Латвии – это внешняя граница ЕС. Поэтому приграничные регионы должны получать отдельную поддержку из бюджета ЕС.

S&D-Logo.jpg

Подготовлено при поддержке Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента.

О евродепутате Ниле Ушакове и прямая связь с ним: www.socialistsanddemocrats.eu/meps/usakovs-nils

#Европарламент #Латвия #бюджет #минимальная зарплата #Брюссель #политические партии #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(16)
  • A
    Aleks
    4-го декабря

    Как то в свое время многое было про Ушакова на ,,Компромат.лв,,и в суд он не подал,видимо кому то проплатили,чтобы опубликовавшему все журналисту порезали лицо...Многое там было и про ориентацию,и как был завербован на учебе в Дании,и как вдруг стал расти после учебы в Латвии по карьерной лестнице и кто ему помогал. Да надо не забывать,что это черт,который пробрался в РД на празднике 9 мая,потом его предал,бегал по Маккейна,фотографировался на ,,Абрамсе,,целовался взасос с нациками,украл немеренно и теперь сидит второй срок в Брюсселе... Мутный и склизкий перевёртыш жоподыр.👽😈🔯

    22
    8
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    4-го декабря

    При нем дороги были намного больше разбиты, чем сейчас.

    7
    32
  • Мп
    Мимо проходил
    Аня Тейлор-Джой
    4-го декабря

    Точно? Я вот по плявниекам смотрю: сейчас разваливается то, что сделали при Ушакове. А отремонтировали всего одну улицу. Это не значит, что я офигенный фанат Ушакова - он тот еще жук. Просто нынешние еще хуже.

    41
    5
  • А
    Андрей
    4-го декабря

    Я не понял - это рекламная статья Ушакова? Редакция, а сколько вам за это заплатили? "Недавно парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления в Европейский союз. " Армения - за Уральскими горами. Какая Европа?

    34
    2
  • A
    Aleks
    Андрей
    4-го декабря

    А куда Ушаков мог тиснуть статью как не ,,богоизбранный ,ВВ.лв,,? Как читал как то на ,,Делфи,никогда ещё еврейские журналисты не жили так хорошо как при Ушакове,которым он платил баснословные деньги налогоплательщиков вообще практически ни за что...Можно только догадываться,не шла ли часть денег обратно,как в случае с деньгами США на Украине? Заслали обратно Ушаку или это спонсорская помощь по братски?;😂🔯

    4
    4
  • A
    Aleks
    Андрей
    4-го декабря

    А куда Ушаков мог тиснуть статью как не ,,богоизбранный ,ВВ.лв,,? Как читал как то на ,,Делфи,никогда ещё еврейские журналисты не жили так хорошо как при Ушакове,которым он платил баснословные деньги налогоплательщиков вообще практически ни за что...Можно только догадываться,не шла ли часть денег обратно,как в случае с деньгами США на Украине? Заслали обратно Ушаку или это спонсорская помощь по братски?;😂🔯

    3
    4
  • э
    этнограф
    3-го декабря

    ушаков в европарламенте не для того, чтобы о вас латвийцах заботиться, а чтобы продвигать интересы определенных этнических кланов, финансовых "группировок по интересам", притом с нестандартной ориентацией. Ринкевич деятель того же самого профиля, поэтому его и избрали. Подобное тянет к подобному..

    31
    7
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    3-го декабря

    Странно, что этот вор еще не сидит.

    21
    22
  • Мп
    Мимо проходил
    Аня Тейлор-Джой
    3-го декабря

    От него хоть какой-то толк был (отремонтированные на евроденьги перекрёстки до сих пор без ям). А от нынешних воров, пустивших евроденьги на велодорожки, пластмассовые столбики и прочую хрень, толку никакого. Даже на органы не продать...

    57
    5
  • DJ
    Danik Jupiters
    3-го декабря

    Денги пойдут на детские площадки..😂😂😂 В Латвии рождаемость ниже плинтуса, а вы все о площадках

    48
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го декабря

    Из-за бюрократии, медлительности и политических споров эти средства часто застревают в коридорах или тратятся непонятно на что. -- Ни первое, ни второе и ни третье - потому что эти деньги элементарно разворовываются.

    71
    2
  • bt
    bory tschist
    3-го декабря

    ... удивительно, что этот сраный советский комсомолец –до сих пор у руля

    29
    42
  • э
    этнограф
    bory tschist
    3-го декабря

    "голубое братство" (только не десантников), друг дружку поддерживают и пропихивают:) Ничего другого они делать не умеют. Раньше он и костюмы, в основном голубые, носил.

    24
    22
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    bory tschist
    3-го декабря

    Значит он не такой бесполезный в отличии от тебя

    21
    9
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    3-го декабря

    Тсич, так вас надо в соседние камеры сажать. А еще установить трансляцию и билеты продавать на шоу. Хотя ты против него не потянешь - зашоренный больно. Иди за сарказмом, отпей воды из золотого унитаза Миндича - может, поумнеешь...

    17
    6
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    bory tschist
    4-го декабря

    При СОЮЗЕ, ПОРЯДКА БЫЛО—ВАМ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ...... А СЕЙЧАС У ВАС-ВОР НА ВОРЕ И ВОРОМ ПОГОНЯЕТ!!!!!СЕЙЧАС У ВЛАСТИ-ДА ЧТО ТУТ ПИСАТЬ, ИЗО ВСЕХ КАСТРЮЛЬ ОРУТ, КТО И СКОЛЬКО УКРАЛ В ЕВРОПЕ... ПОЗОРИЩЕ.... НИЗКО, ПРОТИВНО И ПОДЛО....!!!!! ГНИЁТЕ ПО ТИХОМУ...)))))))) СКОРО ЭТОТ ШАБАШ ЗАКОНЧИТЬСЯ, У ЭУРОДНИЩА-ВНЕШНИЙ ДОЛГ УЖЕ ПРИВЫСИЛ 100% И ВЫ НЕ США!!!! ВАМ ПРОСТО КИРЛЫК БУДИТ-ФИНАНСОВЫЙ, А ЕСЛИ ГНАТЬ БУДИТЕ И ДАЛЬШЕ НА РОССИЮ, ТО И ФИЗИЧЕССКИЙ..... Я НА ВАС И ГРОША ЛОМАННОНО НЕ ПОСТАВЛЮ....

    4
    0
Читать все комментарии

