Простой факт: в основном бюджете Латвии на следующий год примерно 16% расходов — это европейские фонды. Каждый шестой евро. Это не абстрактные цифры. Ремонт дороги, по которой вы едете на работу, новая детская площадка во дворе, утепление школы для вашего ребенка или стипендия в ВУЗе для старшего — всё это во многом оплачивается из бюджета ЕС.

Нил УШАКОВ, депутат Европейского парламента, фракция социалистов и демократов.

Годовой бюджет и ночные дебаты

В политике любят много говорить и принимать резолюции. Но давайте честно: резолюцией дорогу не отремонтируешь и дом не утеплишь. Для этого нужны деньги. Я работаю в Бюджетном комитете Европарламента уже второй созыв, потому что именно здесь решается, сколько средств пойдет на конкретные программы в Европе и в Латвии.

Финальный раунд переговоров по бюджету ЕС на 2026 год проходил 14 ноября и закончился в 2 часа ночи. Команды Европарламента, Еврокомиссии и стран ЕС торговались за каждую строку. Результат: нам удалось выбить дополнительно 267 млн евро. Эти деньги пойдут, например, на молодежные программы, науку, строительство и ремонт дорог и мостов. Часть этих миллионов достанется Латвии.

В этом году я был теневым докладчиком по бюджету от нашей фракции социалистов и демократов. В следующем году буду главным докладчиком уже от всего парламента. Правда, с деньгами будет сложнее, и выбивать средства станет еще труднее.

При этом важно понимать: деньги для Латвии в Брюсселе есть. Проблема часто в том, как они используются здесь, дома. Из-за бюрократии, медлительности и политических споров эти средства часто застревают в коридорах или тратятся непонятно на что.

Семилетний план: угроза городам и крестьянам

Главная битва идет за новый семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы. И здесь есть две большие проблемы. Первая — из-за роста расходов на безопасность и выплату долгов предлагается урезать деньги для самоуправлений и сельского хозяйства. Для Латвии это риск: меньше средств на ремонты школ или дорог и меньше поддержки крестьянам, которые и так получают меньше, чем их коллеги в других странах ЕС.

Вторая — стремление слить в один общий фонд деньги на инфраструктуру (дороги, школы) и деньги на сельское хозяйство. Городам и крестьянам придется конкурировать между собой. Что важнее – новая дорога или новый трактор?

Кто будет делить деньги

И самое опасное: в новой модели предлагается отдать больше власти национальным правительствам. На деле это значит, что именно правительство в Риге будет решать, какому городу дать деньги, а какому — нет.

Мы все знаем, как это бывает: деньги могут пойти туда, где «свой» мэр, а другие останутся ни с чем. Сейчас главная задача — не допустить, чтобы такие правила игры были приняты на уровне ЕС. Самоуправления не должны зависеть от прихотей правительства.

В нашей фракции я вхожу в рабочую группу по новому семилетнему бюджету. Впереди полтора года тяжелых переговоров.

Восточная граница и поддержка людей

Интересный факт: когда Великобритания вышла из ЕС, для западной границы создали специальный фонд в 5,4 млрд евро, чтобы помочь регионам справиться с последствиями. Потому что торговать с Великобританией стало сложнее.

Разве на восточной границе ситуация проще? Разве закрытые КПП, колючую проволоку и бетонные «драконьи зубы» в Латгалии можно сравнить с ситуацией после Брекзита на севере Франции или во Фландрии?

Справедливый вопрос: чем самоуправления в Латгалии хуже? Почему жители приграничья должны расплачиваться в одиночку?

Вместе с коллегами из Балтии, Польши и Финляндии мы боремся, чтобы для восточной границы был создан такой же фонд поддержки. И нужны два вида помощи.

Во-первых, расходы на безопасность — укрепления, инфраструктуру — должны частично оплачиваться из общего европейского бюджета. Это общая граница ЕС.

Во-вторых, там, где строят заборы, бизнесу становится сложнее работать, люди уезжают. Поэтому нужна отдельная поддержка для жителей, предпринимателей и самоуправлений в приграничных регионах — на рабочие места, дороги, социальные программы. Тоже из бюджета ЕС.

Миссия в Латгалию: увидеть своими глазами

Чтобы убедить коллег в Брюсселе, недостаточно докладов. Поэтому в апреле этого года по моей инициативе в Латгалию приехала миссия депутатов Бюджетного комитета.

Мы встретились с мэрами латгальских самоуправлений, съездили на границу, на закрытый КПП в Виентули. Было нужно, чтобы депутаты из, например, Франции или Португалии увидели своими глазами, чем живет сейчас Латгалия. Это совсем другое, чем читать про «восточную границу» в отчете.

Первые результаты благодаря таким миссиям есть. Восточная граница теперь признана приоритетом в бюджете ЕС. В новом многолетнем бюджете говорится о поддержке приграничных регионов. Следующий шаг — превратить это признание в реальные деньги для Латгалии и других приграничных регионов.

Голос Центральной и Восточной Европы

Латвия — небольшая страна. В Европарламенте у нас всего 9 депутатов из 720. Во фракции социалистов и демократов я вообще один. Чтобы добиваться результатов, нужно объединяться с соседями.

Поэтому мы создали отдельную группу депутатов из Центральной и Восточной Европы внутри нашей фракции. Туда вошли коллеги из Эстонии, Литвы, Польши, Румынии и других стран. Я стал сопредседателем этой группы — своего рода «профсоюза» нашего региона.

У нас похожие проблемы: зарплаты ниже, чем на Западе, отток молодежи. И когда мы говорим одним голосом, нас лучше слышат в Брюсселе.

При этом важно не только вместе бороться с проблемами, но и перенимать успешный опыт. Яркий пример — Польша: за одно поколение она прошла путь от небогатой посткоммунистической страны до одной из крупнейших экономик ЕС. Это результат умения использовать ЕС как инструмент развития, а не как мишень для критики.

Много работы

Европейский бюджет — это инструмент. Им можно пользоваться в интересах своей страны и ее людей, а можно отдать его другим и потом возмущаться результатом. Если не участвовать в принятии решений, их примут без нас и, скорее всего, не в нашу пользу. Работы впереди еще много.

Реновация домов на средства ЕС

В Европе растут цены на жилье и аренду. Мы это хорошо видим и в Латвии. Сейчас в Европарламенте разрабатывается новая жилищная программа ЕС. Но в первом черновике не включен важный для Латвии аспект — реновация домов.

Очень важно строить новое доступное жилье. Но для нас в Латвии по-прежнему критично получать поддержку из бюджета ЕС также и на реновацию многоэтажных домов, построенных в советское время.

Я подготовил и подал ряд поправок к жилищной программе ЕС, чтобы включить в нее реновацию домов. Голосование состоится в начале следующего года.

«Большой Брат» и контроль за вашим WhatsApp

Эта тема волнует людей больше, чем многие другие решения в Брюсселе. Это доказывают сотни мейлов, которые я получил на свою электронную почту, с протестами против так называемого Chat Control.

Chat Control предлагается как мера борьбы с сексуальной эксплуатацией детей в интернете. Цель, несомненно, правильная, однако предлагаемое решение фактически означало бы сканирование телефона каждого пользователя и всех его сообщений в таких приложениях, как, например, WhatsApp или Signal.

Это означает ломку шифрования, открытие «чёрного хода» для хакеров, мошенников или спецслужб.

26 ноября государства члены ЕС договорились отказаться от принудительного «тотального сканирования» и перейти к модели, при которой сканирование возможно только на добровольной основе со стороны платформ. Но риски для шифрования и приватности при этом никуда не исчезают.

Сейчас мяч снова на стороне Европарламента: в ближайшие месяцы начнутся переговоры между Парламентом, Советом и Комиссией, и у нас есть шанс существенно переписать этот проект. Депутаты будут добиваться, чтобы в финальном тексте закона была защита шифрования и запрет массового контроля личной переписки.

Наша задача — найти решения, которые действительно помогут в борьбе с эксплуатацией детей. Но при этом я сам и большинство моих коллег против введения в Европе «Большого Брата».

Минимальная зарплата: новый стандарт

1 января 2026 года минимальная зарплата в Латвии вырастет до 780 евро. Это не акт щедрости национального правительства, а выполнение европейских требований.

Директива ЕС об адекватной минимальной зарплате — это инициатива именно нашей политической семьи, социалистов и демократов. В ноябре суд ЕС поставил важную точку: директива в целом законна, жалоба Дании, которая пыталась ее оспорить, отклонена.

Минимальная зарплата не должна зависеть от желания коалиции «перед выборами что-то поднять». Для жителей Латвии эта директива — шанс, что зарплата постепенно будет поднята до справедливого уровня.

Помимо работы над бюджетом, Нил Ушаков занимает пост председателя делегации Европейского парламента по связям с Южным Кавказом. Недавно парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления в Европейский союз. Накануне этого голосования Ушаков возглавлял делегацию ЕП, посетившую Ереван. На фото — встреча делегации с премьер-министром Армении Николой Пашиняном.

265-летний юбилей Храма Успения Пресвятой Богородицы Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины. В статусе депутата ЕП Нил Ушаков поздравляет староверов с праздником.

Из всех трех стран Балтии Нил Ушаков единственный постоянный член бюджетного комитета ЕП. В предыдущем созыве он был главным докладчиком по бюджету Европейского парламента. В следующем году Нил Ушаков будет главным докладчиком уже по бюджету всего ЕС. На фото совместная пресс-конференция с президентом ЕП Робертой Метсолой после принятия бюджета ЕП.

Мэры из разных стран Европы вместе с депутатами ЕП протестуют в Брюсселе против планов урезать финансирование самоуправлений.

Интервью у закрытого КПП в Виентули во время миссии депутатов ЕП в Латгалию. Граница Латвии – это внешняя граница ЕС. Поэтому приграничные регионы должны получать отдельную поддержку из бюджета ЕС.

