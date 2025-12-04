Количество сообщений, которые получает Служба финансовой разведки (FID) в последние годы, остаётся относительно стабильным, однако число сообщений, связанных с возможными нарушениями санкционного режима, в этом году, по прогнозам, достигнет рекорда, заявил в интервью агентству ЛЕТА глава FID Том Платацис.

Он рассказал, что в целом количество сообщений о подозрительных сделках, поступающих в FID, колеблется от примерно 5000 до 6500 в год. В то же время число сообщений о нарушениях санкций ежегодно увеличивается, и за девять месяцев этого года уже поступило более 500 таких сообщений.

"До конца года их будет точно более 600. Это более 10% от общего количества сообщений о подозрительных сделках, и это высокая доля", — отметил Платацис.

Он пояснил, что более половины сообщений касаются счетов в кредитных учреждениях, подпадающих под санкции, в основном — в российских банках. 25% сообщений связаны с предоставлением запрещённых услуг российским компаниям, а 15% — с экспортом товаров, подпадающих под санкции, в Россию, Беларусь или третьи страны. Причём чаще речь идёт не о товарах латвийского происхождения, а о реэкспорте через Латвию и её сухопутную границу.

"Положительный момент в том, что за все годы войны мы не видим увеличения числа сообщений об экспорте товаров двойного назначения или военной продукции в Россию и Беларусь, а также сообщений о сделках на очень крупные суммы. Отдельные случаи есть, но подавляющее большинство связано с другими видами товаров и услуг", — подчеркнул глава FID.

Он добавил, что FID также изменила свою стратегию: если в начале войны приоритетом был практически каждый сигнал о возможном нарушении санкций, то сейчас особое внимание уделяется делам, в которых есть подозрения в поддержке российского военного комплекса или связанных с товарами двойного назначения.

Отвечая на вопрос о причинах нарушений санкционного режима, Платацис признал, что по-прежнему встречаются случаи, связанные с незнанием — особенно это касается счетов в российских банках, находящихся под санкциями.

"Но если говорить о более масштабных схемах, то они сегодня уже не совершаются по незнанию. Даже не в отдельных случаях. Вся необходимая информация о соблюдении санкций в Латвии доступна. Я считаю, что компании, занимающиеся экспортом, хорошо информированы об основных аспектах и знают, куда обращаться при возникновении вопросов. Поэтому я скажу так: случаи по незнанию ещё встречаются, но все крупные попытки обхода санкций предпринимаются абсолютно сознательно", — отметил Платацис.

Он также подчеркнул, что за санкциями пристально следят и в России, и в Беларуси. Поэтому сразу после утверждения новых пакетов санкций и введения новых категорий ограничений, эти страны немедленно ищут способы их обойти.