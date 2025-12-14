Эксперт в области международной безопасности Раймондс Рубловский в интервью ТВ-24 посоветовал либералам не надеяться на то, что наступит осень (осень-2026 -прим.авт.)и на промежуточных выборах в конгресс США победят противники Трампа, то бишь демократы.

"Я бы порекомендовал этим людям выпить антидепрессанты и пойти отдохнуть. Никакие демократы не придут на выборах в конгресс. А на президентских выборах в конце 2028-го года победит нынешний вице-президент Венсс, который будет главой государства два срока подряд. Это значит, что до 2032-го года в Америке будут преобладать консервативные силы. Глобалистов всех мастей, либералов ждут тяжелые времена", - не без радости заявил эксперт.