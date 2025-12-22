«Мы создаём Рисковый фонд, внося по X евро за каждый гектар, например, три евро с гектара. В Латвии 1,7 миллиона гектаров, значит, теоретически можно собрать около пяти миллионов евро в год. Но факт в том, что страховщики за последние три года выплачивали около 20 миллионов евро ежегодно. Мы не видим, как Рисковый фонд с пятью миллионами в год сможет обеспечить нынешние предложения страхования», – пояснил позицию организации Лаздиньш.

Он отметил, что если в этом году убытки в отрасли зерноводства из-за климатических условий составляют 100 миллионов евро, то при накоплении по пять миллионов в год потребуется 20 лет, чтобы покрыть убытки только за этот год. Поэтому «Крестьянский Сейм» не понимает, как можно создать резерв, который обеспечит хотя бы существующее страховое предложение и компенсации, которые фермеры уже получали от страховщиков.

Кроме того, остаётся неясным, каковы будут принципы управления Рисковым фондом и административная нагрузка.

Он также не согласен с аргументом о том, что предложения страховщиков невыгодны, например, для отраслей овощеводства или садоводства, из-за чего в этих секторах застраховано очень мало площадей.

«В любом сотрудничестве нужны и предложение, и спрос. Что касается отраслей садоводства и овощеводства, то эти два игрока — страховщики и фермеры — пока ещё не встретились, но предложение есть. Если говорить об овощеводстве, то, например, производителям картофеля страховая премия обойдётся в 200 евро за гектар. Им кажется, что это много, но если посчитать, что доход с гектара, который страхуется, составляет 10 000–12 000 евро, то это немного. Это всего 2%. Но производители всё равно выбирают не страховаться, и колесо пока не раскрутилось», – убеждён Лаздиньш.

Он добавил, что в зерноводстве сейчас застраховано около 400 000 гектаров, но потенциал составляет ещё как минимум 600–700 тысяч гектаров.

«Чем больше мы страхуем, тем дешевле становится страхование. Но этого не происходит, потому что более половины производителей зерна по-прежнему считают, что их это не коснётся. Это их выбор, но тогда не нужно потом бежать и просить помощи. С 2016 года действует договорённость с правительством, что государство покрывает часть расходов на страховые полисы, но мы не просим компенсаций. Так эта система работает, и не может быть исключений: “я не страхуюсь, но хочу компенсацию”», – отметил руководитель «Крестьянского Сейма».

Он добавил, что в настоящее время с Министерством земледелия также ведутся переговоры о том, чтобы в следующем периоде планирования страхование посевов стало обязательным, но только от минимальных рисков. В то же время добровольно фермеры смогут застраховать дополнительные риски.

«На мой взгляд, это направление, в котором нам нужно двигаться, а не создавать Рисковый фонд, принципы работы которого нам непонятны и который не способен покрыть те потребности, что были в отрасли за последние три года», – сказал Лаздиньш.

Ранее сообщалось, что идея создания Рискового фонда обсуждается уже несколько лет, но до сих пор сельскохозяйственным организациям не удалось достичь компромисса по принципам его работы.