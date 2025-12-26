Baltijas balss logotype
Пришли и говорят. Самые забавные высказывания депутатов

Политика
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пришли и говорят. Самые забавные высказывания депутатов

Слуги народа в ухудящем году активно упражнялись в политической риторике. Приводит цитаты из выступлений депутатов Сейма и самоуправлений.

"Я, наверное, становлюсь старым - как вдруг сексуальный опыт может стать главной европейской ценностью?!"

"Поэтому призываю вас, люди, точнее не люди, а парламентарии, депутаты начать больше об этом думать".

"Если у меня как у депутата нет никакого понимания, что скрывается за самыми большими в истории деньгами, которые оборона когда-либо тратила, то у обывателя- тем более... Такое ощущение, что в стволы будут толкать деньги и стрелять по противнику.

Я бы очень хотел понять составляющие и реализацию оборонного плана, а вечная тайна дает только огромные возможности для коррупции".

"Коллеги! Я призываю закончить дебаты по этому законопроекту, так как в 12:03 «LETA» уже сообщила, что мы уже приняли этот закон. Все уже принято, я только не понимаю, с теми поправками или без, но все уже, оказывается, принято".

"Во время речи премьера я сегодня вышла из зала, чтобы меня не стошнило и чтобы у меня даже не возникло желания что-то комментировать или обсуждать из услышанного здесь ".

"Если вы хотите помолчать, вам не нужно сначала сообщать об этом всему миру".

"Мы должны сойти с ума только потому, что Европа сошла с ума? ".

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(3)
  • А
    Андрей
    27-го декабря

    Осталось только указать авторов изречений и добавить ссылки на первоисточники (не просто сайт, а на конкретные документ/статью/файл, где об этом заявляют конкретные живые свидетели. Ссылка Аудио/Видое-запись (а для заседаний Сейма они ведутся, не считая протоколов) было бы вообще верхом профессионализма. Можно ли надеяться, что бб-точка-лв смогут себе такое позволить?

    9
    1
  • П
    Процион
    27-го декабря

    А мне понравилась фраза: "Если вы хотите помолчать, вам не нужно сначала сообщать об этом всему миру".

    15
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го декабря

    Тут нечего удивляться тому что происходит! Ибо совершенно случайные и необразованные люди, со справками об окончании 4 классов, непонятным образом прорвавшиеся к корыту и не соображающие, что именно нужно делать кроме того, чтобы непрерывно чавкать, ничего другого кроме ?@?@?@? у нормальных людей не вызывают!

    39
    4
Читать все комментарии

