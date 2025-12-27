Baltijas balss logotype
Больше 7 тысяч евро в месяц: названы зарплаты слуг народа Латвии

Политика
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самый высокооплачиваемый депутат Латвии - Дайга Миериня.

Самый высокооплачиваемый депутат Латвии - Дайга Миериня.

ФОТО: LETA

Среди депутатов 14-го Сейма самые высокие зарплаты в ноябре были у Дайги Миерини (СЗК), которая занимает должность председателя Сейма, а также у представителей Нацобъединения – Яниса Грасбергса и Райвиса Дзинтарса, свидетельствует публично доступная информация.

В ноябре Миериня получила зарплату в размере 7635,65 евро, Грасбергс — 5458,36 евро, а Дзинтарс — 5270,10 евро.

Что касается Миерини, то с такой месячной зарплатой ее ежегодный доход составит более 90 тысяч евро. Чтобы стать миллионершей ей надо продержаться в Сейме около 11 лет.

Депутат Эдвардс Смилтенс (Объединенный список) в ноябре получил 5307,29 евро, Антонина Ненашева (Прогрессивные) — 5371,04 евро, Андрис Шуваевс (Прогрессивные) — 5078,85 евро, Янис Вуцанс (СЗК) — 5017,92 евро, Андрейс Юдинс (Новое Единство) — 4989,72 евро, Занда Калниня-Лукашевица (Новое Единство) — 4948,80 евро, а Агнесе Краста (Новое Единство) — 4948,80 евро.

Депутаты Сейма получают вознаграждение за работу из средств государственного бюджета.

Вознаграждение парламентариев автоматически пересматривается каждый год в соответствии с изменениями средней зарплаты и инфляции в стране. Депутаты могут получать дополнительную часть оплаты за выполнение определённых должностей в Президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.

Месячная зарплата депутата Сейма в 2025 году составляет 4330 евро до уплаты налогов. Парламентариям компенсируют расходы, возникшие при осуществлении депутатских полномочий. Они могут получать компенсацию за аренду жилья и транспортные расходы.

Максимально допустимый размер компенсации определяется в зависимости от места проживания. Чем ближе депутат живёт к Риге, тем меньше возможный размер компенсации.

#Сейм #Латвия #зарплаты #инфляция #коррупция #депутаты #бюджет #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го декабря

    Неприятная информация - желание комментировать отсутствует полностью!

  • A
    Aleks
    27-го декабря

    Никогда ещё ,,латыши,,один из родителей которых был завезен в Латвию из России с 1946 года,не жили так хорошо как при Путине,судя по Гросбергу и даже Юдину.

  • MT
    Michael T.
    27-го декабря

    ОхУеть....если слуга народа считает что я могу прожить на минималку, то и СЛУГА тоже должен получать ну чуть больше две минималки....зАжрались в конец....

  • S
    Steamer
    27-го декабря

    А какие тут вопросы могут быть в принципе? Чем больше заседающим платят, тем сильнее они держатся за кресла. А чем дольше они в нем сидят, тем чаще получается голосовать за повышение себе зарплат. Круг замыкается. И все на совершенно законных основаниях. Главное, чтобы "в круг" не влезли лишние.

  • SS
    Skad Skad
    27-го декабря

    А моя жена инвалид второй группы 280 евро в месяц получает. Я тоже похвастался, а вообще это п@%ец какой-то.

  • П
    Процион
    27-го декабря

    Помните лозунг хрущёвской эпохи? «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Частично этот лозунг стал реальностью. Часть советских людей действительно стала жить при коммунизме. Правда, за счёт беспросветной нищеты других таких же советских людей.

