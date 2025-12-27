Среди депутатов 14-го Сейма самые высокие зарплаты в ноябре были у Дайги Миерини (СЗК), которая занимает должность председателя Сейма, а также у представителей Нацобъединения – Яниса Грасбергса и Райвиса Дзинтарса, свидетельствует публично доступная информация.

В ноябре Миериня получила зарплату в размере 7635,65 евро, Грасбергс — 5458,36 евро, а Дзинтарс — 5270,10 евро.

Что касается Миерини, то с такой месячной зарплатой ее ежегодный доход составит более 90 тысяч евро. Чтобы стать миллионершей ей надо продержаться в Сейме около 11 лет.

Депутат Эдвардс Смилтенс (Объединенный список) в ноябре получил 5307,29 евро, Антонина Ненашева (Прогрессивные) — 5371,04 евро, Андрис Шуваевс (Прогрессивные) — 5078,85 евро, Янис Вуцанс (СЗК) — 5017,92 евро, Андрейс Юдинс (Новое Единство) — 4989,72 евро, Занда Калниня-Лукашевица (Новое Единство) — 4948,80 евро, а Агнесе Краста (Новое Единство) — 4948,80 евро.

Депутаты Сейма получают вознаграждение за работу из средств государственного бюджета.

Вознаграждение парламентариев автоматически пересматривается каждый год в соответствии с изменениями средней зарплаты и инфляции в стране. Депутаты могут получать дополнительную часть оплаты за выполнение определённых должностей в Президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.

Месячная зарплата депутата Сейма в 2025 году составляет 4330 евро до уплаты налогов. Парламентариям компенсируют расходы, возникшие при осуществлении депутатских полномочий. Они могут получать компенсацию за аренду жилья и транспортные расходы.

Максимально допустимый размер компенсации определяется в зависимости от места проживания. Чем ближе депутат живёт к Риге, тем меньше возможный размер компенсации.