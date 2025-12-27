За девять месяцев этого года больше всего штрафов в сфере государственного языка применено за его использование для выполнения профессиональных и должностных обязанностей в недостаточном объеме, свидетельствуют данные Центра государственного языка.

В целом выявлено 327 таких случаев: в 54 случаях вынесены предупреждения, в 273 - применены денежные штрафы. В прошлом году за эти нарушения также было применено больше всего наказаний - 446, что составляет 54,5% общего числа, и применены штрафы в размере от 35 до 400 евро.

В целом за девять месяцев этого года за различные нарушения в сфере использования госязыка применено 517 наказаний: предупреждения вынесены в 129 случаях, а денежные штрафы применены в 388 случаях. Вторым самым частым нарушением было несоблюдение правил предоставления информации - выявлено 139 случаев: в 61 случае вынесено предупреждение, а в 78 применены денежные штрафы. За 2024 год было выявлено 314 таких нарушений, а штрафы чаще всего составляли от 101 до 150 евро.

Как сообщалось, депутаты Сейма в ноябре одобрили в первом чтении предложенные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к нему.

За последние годы Центр государственного языка зафиксировал более 4000 нарушений, в том числе случаи, когда госязык не использовался для выполнения профессиональных обязанностей. Действующие штрафы были установлены в 2020 году и больше не соответствуют экономической ситуации и текущей языковой политике, отмечает партия.

Поправки предусматривают увеличение размера штрафов почти по всем статьям закона, регулирующим использование госязыка. Изменения коснутся как физических, так и юридических лиц, а их целью является превентивное воздействие, чтобы укрепить уважение общества к установленным государством нормам, особенно в сфере употребления госязыка.

Для физических лиц штраф за различные нарушения в настоящее время составляет от 7 до 28 штрафных денежных единиц, а теперь его предлагается увеличить до 10-39 единиц.

Для юридических лиц в настоящее время штраф составляет от 28 до 140 денежных единиц, а по отдельным статьям - до 600 и 1000 единиц. Теперь предлагается увеличить его до 39-1390 единиц в зависимости от тяжести нарушения.

Размер штрафа предлагается увеличить также для должностных лиц - с 14-60 штрафных денежных единиц до 20-84 единиц.

Также в закон предлагается включить новую редакцию 20-й статьи о неуважении к госязыку. Политики предлагают ввести за явное неуважение к госязыку, а также за действия, направленные на принижение статуса и значения госязыка, штраф в размере от 20 до 400 штрафных денежных единиц, тогда как в настоящее время штраф составляет до 140 единиц.

Одна штрафная денежная единица составляет 5 евро.

