Совсем скоро в свои права вступит 2026-й. Давайте все-таки подведем итоги 2025-го - обозначим самые яркие моменты в политической и экономической жизни Латвии. Тем более, что груз нерешенных в 2025-м году проблем ляжет на плечи нашей страны и в году наступающем.

Непотопляемое правительство

Уходящий год показал, что даже если правительство бьет все рекорды по непопулярности, даже если у всех министров отрицательный рейтинг, даже если в Сейме у правящих минимальный перевес и даже если в самой коалиции раскол и раздрай... то и это все еще не повод для правительственного кризиса! Пока партнеры по власти не готовы от этой власти отказаться правительство продолжает работу.

В конце прошлой зимы, а именно в феврале, премьер Эвика Силиня объявила своего рода рестарт правительства, который проявился в замене трех министров и в провозглашении четырех главных приоритетов:

внешняя и внутренняя безопасность,

демография,

экономический рывок,

борьба с бюрократией.

С помощью этого ловкого политического хода премьер убила сразу двух зайцев: и не допустила правительственный кризис ("прогрессивные" отказывались "менять" министра сообщений Бришкенса, если не будут уволены по одному министру от двух других коалиционных партий), и с помощью "новых" приоритетов как бы "заставила" избирателей "забыть" о том, что вообще-то перед правительством стоит намного больше проблем, чем заявлено в плане рестарта!

Оборона, дети и бюрократы

Справедливости ради заметим, что частично по заявленным приоритетам решения в контексте бюджета-2026 были приняты. Так на оборону и внутреннюю безопасность дополнительно выделено почти полмиллиарда евро – правда, главным образом, за счет займов, то есть кредитных средств.

Почти 95 миллионов дополнительно направлено на демографию – будут повышены, впрочем, только два вида пособий: по рождению ребенка и по уходу за ребенком в первые полтора года жизни. Будут ли эти ограниченные меры поддержки семей способствовать рождаемости? Что-то сомнительно...

Между тем, рождаемость в этом году продолжала бить антирекорды – за 10 месяцев этого года родилось 9,9 тысячи детей, что еще на 10,1% меньше, чем за тот же период годом ранее. Таким образом, по итогам года рождаемость составит чуть больше 11 тысяч детей. Для сравнения: ровно 20 лет назад в год рождалось 21 879 детей, 10 лет назад – 21 979 детей.

Стремительное падение рождаемости началось в 2020-м году и далее каждый год устанавливались новые антирекорды. В минувшем году родилось 12 887 детей, то есть за 10 лет рождаемость сократилась почти в два раза!

Началась и борьба с бюрократией – впрочем, здесь все происходит со скоростью черепахи. Да и стоит ли удивляться, если до недавнего времени борьбой с бюрократией занимались сами... бюрократы! Сейчас, правда, по инициативе премьера знамя борьбы с бюрократией перехватил представитель бизнес-сообщества — один из руководителей торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш.

Что же касается экономического рывка, то... здесь пар ушел в свисток. Да, под занавес года экономика показала признаки некоторого шевеления, но уровень экономического роста в Латвии один из самых низких в ЕС – в Литве, к примеру, рост в 2 раза больше!

Проблемы на земле и в воздухе

В "тени" приоритетов остались две мега-проблемы сферы сообщений – на земле (Rail Baltica) и в небе (airBaltic). За год правительству так и не удалось ни решить вопрос с источниками финансирования на реализацию внутренних проектов Rail Baltica (соединений с железнодорожным вокзалом и аэропортом Рига), ни повысить эффективность реализации проекта.

LETA

Если же мы говорим о airBaltic, то за год обещания вывести акции авиакомпании на биржу и стабилизировать финансовое состояние, так и остались обещаниями. Теперь премьер уже заговорила о необходимости неких альтернативных вариантов развития airBaltic. Ясно, что все проблемы национальной авиакомпании плавно перетекут в 2026-й год.

Кстати, о выводе акций на биржу. В уходящем году настоящий взрыв разорвавшейся бомбы вызвало информационное сообщение правительства, в котором анализировались возможности приватизации стратегически важных предприятий, включая "Латвэнерго" и "Латвияс валстс межи". Если это был зондаж общественного мнения, то явно неудачный – разразился скандал и власти спешно от идеи отправить на биржу акции крупных госпредприятий отказались.

Также быстро и столичные власти свернули план "нахрапом" отдать на приватизацию крупнейшее муниципальное предприятие "Ригас наму парвалдниекс" (РНП). Но не трудно догадаться, что в следующем году попытки продать контрольный пакет РНП будут продолжены.

Неукрощение цен

Провалом закончилась и попытка правительства "укротить" цены на продукты питания. Напомним: под занавес лета был подписан меморандум между министерством экономики и представителями торговых сетей о создании корзин продуктов с самой низкой ценой в каждом сегменте и о механизме информирования торговыми сетями покупателей он-лайн о стоимости продуктов (специальные порталы с ценами). И хотя действительно в магазинах появляются, к примеру, один вид более дешевого масла, яиц или молока, но понятно, что этот "трюк" никак не смог остановить процесс роста цен.

Именно рост цен на продукты в течении всего года и поддерживал в Латвии высокий уровень инфляции. Лишь в начале декабря цены на продовольствие стабилизировались и инфляция хоть и незначительно, но снизилась – до 3,9%. Банк Латвии прогнозирует в следующем году инфляцию на уровне 3%, что уже, в принципе, неплохо.

Стамбульский синдром

Несмотря на все предпосылки, правительство Силини в уходящем году не развалилось. Даже скандал вокруг Стамбульской конвенции не опрокинул, а лишь качнул правительственную лодку.

Напомним: в начале осени правая оппозиции запустила процесс выхода Латвии из этой конвенции. К инициативе неожиданно присоединились входящие в коалицию «зеленые крестьяне». Оставшиеся в меньшинстве по этому вопросу две партии власти – «Новое Единство» и «Прогрессивные» – затормозить принятие соответствующего законопроекта в парламенте не смогли и он был принят.

Однако правая оппозиция и «зеленые крестьяне» даже не успели по этому поводу откупорить шампанское — на помощь своим бывшим однопартийцам пришел Ринкевич, который впервые за 2,5 года на посту главы государства вернул законопроект обратно в Сейм с рекомендацией… не рассматривать этот закон в нынешнем созыве парламента!

Дальше случилось с политической точки зрения необъяснимое: оппозиционные Объединенный список и Национальное объединение вместе с «Новым Единством» и «Прогрессивными» поддержали рекомендацию президента и законопроект фактически был похоронен. «Зеленые крестьяне» вообще решили не участвовать в голосовании!

Как такая крутая смена позиции или, как многие считают, предательство избирателей тремя правыми партиями, отразится на результатах выборов — это мы увидим в октябре 2026-го. Пока же мы можем наблюдать «рейтинговые» последствия — опрос общественного мнения в ноябре показал снижение поддержки гражданами ЛР и «зеленых крестьян», и представителей Национального объединения.

Понятно, что Национальное объединение теперь будет пытаться восстановить доверие избирателей при помощи «дежурных» языковых вопросов и выдвижения разного рода инициатив в духе военного времени. Уже под занавес года Нацобъединение вышло с предложением демонтировать рельсы в направлении России, а также запретить работодателям подавать объявления о поиске работников на ином языке, кроме государственного.

Напомним, что Нацобъединение еще перед муниципальными выборами вышла с Декларацией, которая по сути предусматривала запрет или ограничение использования русского языка в публичной сфере. Декларацию, впрочем, отправили в долгий ящик, как и большинство других провокационных инициатив Нацобъединения. Хотя нельзя исключить, что тем или иным радикальным проектам — например, предложению «от народа» о лишении гражданства и выдворении нелояльных – ближе к выборам могут дать ход и в профильной комиссии Сейма.

Латвия удивила всю Европу

О близости выборов свидетельствует и совершенно беспрецедентное решение властей… смешать налоговую политику с политикой языковой! Да, речь идет о поправке в Закон о налоге на добавленную стоимость, которая лишает льготной ставки НДС в размере 5% периодические издания (газеты и журналы) на русском языке, а также книги на русском языке и подписные электронные издания на русском языке. Для этих изданий «на чуждом языке» с 1-го января устанавливается ставка в размере 21%, то есть ставка повышается сразу на 16 процентных пунктов!

При этом, наряду с госязыком, льготная ставка сохраняется для периодики и книг на других официальных языках ЕС и языках стран-кандидатов в ЕС, а также Организации экономического сотрудничества и развития.

Ничего подобного в Евросоюзе нет! Как можно вообще ставку налога ставить в зависимость от… языка издания! К тому же льготного НДС лишили латвийские компании, которые платят налоги и участвует в свободной конкуренции — как и принято в Европейском союзе.

Переворот, который не случился

Отметим, что 2025-й был вторым годом трехлетнего периода сплошных выборов — годом ранее прошли выборы в Европарламент, в 2026-м нас ждут сеймовские выборы, а в уходящем году граждане ЛР выбирали самоуправления.

Своеобразной мини-сенсацией стали выборы (или точнее их последствия) в Риге. Вопреки прогнозам, никакого переворота в столичной думе не произошло: победить выборов – «Латвия на первом месте» – осталась в оппозиции, а в кресло мэра Риги после перерыва снова вернулся представитель партии «Прогрессивные». Новая правящая коалиция почти полностью повторила коалицию начала прошлого созыва Рижской думы.

Удержится ли мэр Клейнбергс сотоварищи у власти до следующих муниципальных выборов, то есть до 2029-го года — сказать сложно. Это во многом будет зависеть от политического расклада после парламентских выборов октября 2026-го года и от того, чем закончатся споры в коалиции по уже упомянутому вопросу приватизации Рижского домоуправления.

Выборы без «спасителей Отечества»

Что же касается грядущих парламентских выборов, то здесь президент Ринкевич абсолютно прав — предвыборная кампания началась необычно рано. Это объясняется жесточайшей конкуренцией — как на левом, так и на правом фланге.

А вот попытка разыграть историю со спасителем Отечества провалилась. Напомним: два месяца назад с громкой инициативой о создании движения за революционные перемены в избирательной системе вышел известный режиссер Алвис Херманис. Он и группа менее известных обществу единомышленников запустила проект «Без партий». Провозглашенная цель — добиться фактической отмены партий и перейти на избрание всех депутатов по одномандатным округам.

Сложно сказать, чего именно ожидал Херманис — восторженных возгласов трудящихся, очереди на вступление в его движение, или столпотворения спонсоров, готовых вложиться в этот проект, но в итоге ничего подобного за 2 месяца не произошло. И у режиссера сдали нервы — недавно он заявил, что разочаровался в латвийском обществе, которое пассивно и не хочет бороться за лучшую Латвию.

Херманис не только в итоге покинул движение «Без партий», но и напоследок фактически его утопил, сообщив, что данное движение было проектом политиков, связанных с «Новым Единством» – были названы экс-советник Силини Армандс Брокс, депутат Сейма Анда Чакша и экс-генсек партии Артис Кампарс. Отсюда можно сделать вывод, что попытка под выборы снова создать новую партию, которая бы «прихватила» голоса протестного электората (по примеру партий Кайминьша и Гобземса) провалилась.

С надеждой на лучшее

Впрочем, и без Херманиса предвыборная кампания-2026 обещает быть очень динамичной и горячей. Предсказать итоги выборов сегодня вряд ли кто сможет.

Но ясно, что популизм будет зашкаливать и от уходящего парламента можно будет ожидать множества законодательных сюрпризов и не всегда со знаком «плюс». Впрочем, будем сами поднимать себе настроение и надеяться на лучшее!