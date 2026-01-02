Baltijas balss logotype
Подсчитано, сколько заседаний провело правительство за год и сколько приняло решений 1 184

Политика
Дата публикации: 02.01.2026
LETA
Изображение к статье: Подсчитано, сколько заседаний провело правительство за год и сколько приняло решений
ФОТО: пресс-фото

В прошлом году правительство провело 53 заседания, на которых приняло 2706 решений, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЕТА.

Наибольшее количество решений в ходе одного заседания было принято на последнем заседании года 22 декабря - 122.

В прошлом году состоялось три внеочередных заседания правительства, на которых рассматривался только один вопрос, а еще на одном внеочередном заседании было рассмотрено 17 вопросов.

В 2025 году правительство чаще всего принимало решения по вопросам и предложениям, подготовленным Министерством финансов, - 370. 292 вопроса на рассмотрение подало Министерство сообщения, 261 - Министерство экономики.

Меньше всего было рассмотрено вопросов, подготовленных Министерством культуры - 62.

#министерство культуры #министерство экономики #правительство #статистика #политика
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    2-го января

    А смысл? Лучше бы и не собирались. Все их решения привели Латвию к нищете и безнадЁги.

    2
    1

