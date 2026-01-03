Министерство внутренних дел подготовило решение правительства о передаче Украине очередной партии из 21 конфискованного автомобиля, изъятого у пьяных водителей и по другим уголовным делам, сообщает LETA.

Среди них — внедорожник класса люкс Lincoln Navigator 2003 года выпуска, которому уже 22 года.

Транспортные средства предназначены для подразделений Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Харьковской клинической многопрофильной железнодорожной больницы и Военной администрации Нововоронцовки.

Автомобили произведены в период с 2000 по 2019 год. Один из них — Lincoln Navigator — является роскошным внедорожником.

По предварительной оценке, рыночная стоимость всей партии автомобилей, по которой Государственное агентство материального обеспечения могло бы их реализовать, составляет около 74 600 евро.

С начала войны, развязанной Россией против Украины, Латвия регулярно передаёт Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей и в рамках других уголовных дел.