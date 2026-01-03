Baltijas balss logotype
Украине передадут 21 конфискованный автомобиль, включая роскошный внедорожник Lincoln Navigator

Политика
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украине передадут 21 конфискованный автомобиль, включая роскошный внедорожник Lincoln Navigator
ФОТО: пресс-фото

Министерство внутренних дел подготовило решение правительства о передаче Украине очередной партии из 21 конфискованного автомобиля, изъятого у пьяных водителей и по другим уголовным делам, сообщает LETA.

Среди них — внедорожник класса люкс Lincoln Navigator 2003 года выпуска, которому уже 22 года.

Транспортные средства предназначены для подразделений Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Харьковской клинической многопрофильной железнодорожной больницы и Военной администрации Нововоронцовки.

Автомобили произведены в период с 2000 по 2019 год. Один из них — Lincoln Navigator — является роскошным внедорожником.

По предварительной оценке, рыночная стоимость всей партии автомобилей, по которой Государственное агентство материального обеспечения могло бы их реализовать, составляет около 74 600 евро.

С начала войны, развязанной Россией против Украины, Латвия регулярно передаёт Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей и в рамках других уголовных дел.

Читайте нас также:
#Украина #Латвия #автомобили #конфискация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • ТТ
    Тим Тим
    4-го января

    Интересно,через сколько дней этот Линкольн появится на укрском аналоге SS.lv?

    17
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    4-го января

    Лучше бы нашим детским домам передавали машины или многодетным семьям

    17
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го января

    Долго заказ на "Навигатор" исполняли - ты ж поди еще залови такой (их в Риге штук пять, не больше), да еще дождись, пока кто-то за руль нетрезвый сядет. Тяжелый труд у официальных угонщиков...

    37
    1
  • Д
    Дед
    3-го января

    А на основании какого конкурса или закона и кто конкретно, будет "передавать" и кому конкретно "передадут"?

    29
    1
  • Тр эш
    Тр эш
    3-го января

    Опять на базаре будут частники продавать

    70
    1
  • Д
    Добрый
    Тр эш
    4-го января

    Так внеси залог и он будет твоим

    1
    7
Читать все комментарии

