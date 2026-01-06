Baltijas balss logotype
Политика
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото LTV

Фото LTV

Латвийское ТВ решило выяснить, собираются ли министерства уже в этом году сокращать количество работников.

Сокращение административных расходов было заявлено правительством в качестве одного из приоритетов - из-за необходимости увеличить ассигнования на оборону. Так сколько же клерков министерства планируют сократить уже в этом году? Как выяснило Латвийское ТВ, на реальное сокращение работников решились всего 6 министерств. Больше всего работников уволило министерство финансов - 455! Львиная доля сокращенных - работники Службы госдоходов. Минземледелия уволило 88 человек, а минэкономики - 40.

За счет этого все три министерства сэкономили более 13 миллионов евро.

Работников также сократили минкульт, минрегионального развития и минюст.

#финансы #Латвия #увольнения #бюджет #реформы #министерства #экономика #госуправление #политика
Эдуард Эльдаров
