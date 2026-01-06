На сей раз у слуг народа выдались полноценные зимние каникулы — более трех недель отдыха! Но уже скоро парламентарии все-таки приступят к работе — начнется зимняя сессия Сейма, которая продлится до 2-го апреля.

Зимнюю сессию можно считать своего рода генеральной репетицией перед решающей битвой — то есть перед финальной частью предвыборной кампании. Напомним, что выборы в 15-ый Сейм состоятся в начале октябре этого года, а официальная предвыборная кампания стартует в июне.

Впрочем, как мы все знаем, предвыборная кампания началась непривычно рано — еще осенью прошлого года. Очевидно, что в ходе зимней сессии депутаты постараются быть еще более громкими и скандальными — ведь им нужно думать не только и даже не столько о рейтинге своей партии, но и о внутренней конкуренции – то есть с другими кандидатами в депутаты внутри списка.

Аж два расследования

Во время зимней сессии будут активно работать созданные явно под выборы две парламентских следственных комиссии:

по изучению причин роста тарифов на отопление в Риге;

по расследованию обстоятельств, как утверждают депутаты, массового наплыва в страну мигрантов из третьих стран.

Очевидно, что ждать каких-то ощутимых результатов от «депутатского расследования» не стоит — парламентарии никак де-факто и де-юре не могут повлиять на тарифы муниципального предприятия «Ригас силтумс» и уж тем более не могут повлиять на общую миграционную политику ЕС.

Да, можно ужесточить (в определенной степени) внутреннее миграционное законодательство — но этот процесс уже и так происходит: как ожидается, в этом месяце Сейм рассмотрит во втором чтении аж 130 предложений к новому законопроекту об иммиграции!

Кто тут невъездной?

Необходимость нового законопроекта возникла давно, поскольку ныне действующий закон был принят в далеком уже 2003-м году и устарел — в том числе и в силу геополитических изменений. Более того, в этот «старый» закон уже было внесено столько поправок, что, зачастую, даже опытным юристам сложно разобраться в тех или иных положениях закона.

Однако новый законопроект поступил в прошлый Сейм аккурат в момент начала предвыборной кампании, к тому же депутатам потребовалось срочно ограничить права граждан РФ и РБ, поэтому пришлось вносить многочисленные поправки в действующий закон. В итоге документ успели принять лишь в первом чтении, то есть за основу.

Новый законопроект, регулирующий вопросы выдачи виз и видов на жительство, по наследству перенял нынешний Сейм.

Сразу же отметим, что в ходе рассмотрения законопроекта было достигнуто политическое решение «не трогать» в этом законопроекте граждан России и Белоруссии. Для них будет подготовлен отдельный закон — разумеется, с очень жесткими условиями для получения права на въезд в Латвию. МВД уже готов скоро этот документ представить.

Но парадокс в том, что в нынешнем законопроекте действительно ни слова не сказано о гражданах РФ и РБ, зато в процессе работы над документом из него исчезло упоминание… о русском языке. То есть теперь все анкеты, заявления и просьбы миграционного характера могут быть поданы только на латышском или английском языках.

На что меняют ВНЖ

Законопроект дает право Кабинету Министров в случае необходимости, продиктованной, к примеру, соображениями безопасности, временно приостанавливать прием документов на выдачу виз гражданам тех или иных третьих стран.

Примечательно, что в новом законопроекте сохраняется возможность претендовать на ВНЖ в случае инвестиций в производство, в создание компании с определенным количеством рабочих мест. Однако законопроект пока не предусматривает получение временного вида на жительство в обмен на приобретение недвижимости.

Впрочем, министерство экономики выразило заинтересованность в том, чтобы все-таки такое право — претендовать на ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость – в новом законе было сохранено. Нельзя исключить, что к третьему чтению — уже во второй половине февраля, соответствующая поправка появится.

Налоги на дорогах

Сразу по возвращению с каникул депутаты рассмотрят возвращенный президентом законопроект о пошлинах за использование автомобильных дорог.

Напомним: глава государства решил вернуть законопроект из-за вызвавшей скандал поправки, которая предусматривала введение с 1-го января специальной пошлины и на коммерческий автотранспорт весом от 3 до 3,5 тонн. Против такой пошлины категорически выступили фермеры, а также другие перевозчики небольших по объему грузов.

Скорее всего, в новой редакции закона пошлины для этой категории грузового транспорта не будет.

И «раздать» пенсионные накопления?

Вполне возможно, что уже в ходе зимней сессии депутаты, памятуя опять-таки о выборах, попытаются начать дискуссию о… "раздаче" пенсий – по примеру Эстонии и Литвы, где жителям предоставили право выбрать (хотя бы частично) свои накопления во 2-м пенсионном уровне.

В Латвии жители накопили на втором пенсионном уровне более 10 миллиардов евро и периодически политики и экономисты «вспоминают» о неэффективном использовании этих накоплений — во всяком случае, в латвийскую экономику инвестируется хорошо если 7-9 процентов от этих средств второго пенсионного уровня. Не факт, что парламентское большинство решится «раздать» эти накопления, но очевидно, что дискуссия по этому вопросу состоится.

Язык и перемены

Зато можно не сомневаться, что парламент продолжит сужать до невозможности использование в публичном пространстве русского языка.

На подходе очередные поправки в Закон об образовании и одна из поправок, подготовленная уже к третьему (окончательному) чтению, запрещает учителям во время исполнения служебных обязанностей общаться между собой и с учениками на ином языке, кроме государственного.

Коалиция приросла двумя депутатами

А как там со стабильностью правящей коалиции? Ведь, как известно, во время предыдущих сессий оппозиции многократно «срывала кворум», то есть выбирала карточки для голосования, когда у правящих в парламенте просто не хватало большинства голосов для продвижения своей повестки.

По слухам из кулуаров власти, коалиции удалось укрепить свои ряды — и численно, и с точки зрения повышения коалиционной дисциплины. Дело в том, что накануне Нового года после продолжительной болезни скончался депутат Эдгарс Зелдерис, который в свое время избрался от партии «Прогрессивные», но в последствии покинул фракцию, став независимым депутатом и тем самым уменьшив количество коалиционных депутатов. Теперь вместо него мандат получит парламентский секретарь минобороны Лиене Гатере, которая из партии «Прогрессивные» уходить не собирается.

Кроме того, «зеленым крестьянам» удалось договориться о сотрудничестве с независимым депутатом Андрейсом Целяпитерсом.

Таким образом, у правительства Силини в Сейме будет 54 голоса и, вероятно, правы те политологи, которые считают, что нынешнее правительство — да, с периодическими скандалами, с грызней, – но доработает до выборов. В любом случае, скучно не будет.