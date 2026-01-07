В связи с увеличением расходов на оборону и жестким бюджетным ограничением экономия государственных средств упоминается как одна из главных задач. Поэтому Латвийское телевидение (ЛТВ) решило выяснить, как эта экономия выглядит на практике в министерствах, в частности, за счет сотрудников и заработной платы. ЛТВ попросило все четырнадцать министерств рассказать, планируется ли сокращение численности персонала в 2026 году и сколько это позволит сэкономить.

Картина сокращения неоднородна. Реальное сокращение количества работников планируется лишь в некоторых министерствах. Наибольшее - в Министерстве финансов, где планируется сократить более четырехсот конкретных должностей. Абсолютное большинство из них - в Службе государственных доходов. Сокращения произойдут также в министерствах земледелия и экономики. В других министерствах будут либо небольшие сокращения, либо перераспределение должностей.

Министерство иностранных дел ответило, что в отдельных посольствах будут сокращены должности, но не указало, сколько человек это затронет. В свою очередь, примерно в половине министерств - шести из четырнадцати - численность персонала не будет сокращена.

Министерство образования и науки не дало ответа по поводу сокращения численности персонала. Экономия, непосредственно связанная с сокращением штатов, в основном сосредоточена в трех министерствах. В Министерстве финансов она превышает девять миллионов евро, в Минземледелия составляет более трех миллионов, в Министерстве экономики - более одного миллиона евро. Это единственные министерства, которые четко заявили, что эти деньги были сэкономлены именно за счет сокращения штата.

В других министерствах расходы на оплату труда сокращаются иными способами. Например, за счет реорганизаций, централизации учета, ликвидации долгосрочных вакансий или сокращения премий. Это означает, что не все случаи являются реальными увольнениями, и объем экономии в каждом ведомстве также сильно различается. Нет конкретной общей цифры на этот год, сколько будет сэкономлено непосредственно за счет заработной платы. Правда, принято решение, что с 2027 года расходы на заработную плату для всем государственном управлении должны быть сокращены почти на 59 миллионов евро.