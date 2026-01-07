Baltijas balss logotype
«После выборов может сложиться патовая ситуация» 1 1233

Политика
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «После выборов может сложиться патовая ситуация»

Политологи в интервью Латвийскому ТВ о наступившем годе выборов: какие сюрпризы ждать?

Политологи Юрис Розенвалдс и Лелде Метла-Розентале в интервью Латвийскому ТВ сегодня вечером заявили, что наверняка правительство Силини доработает оставшиеся до выборов 9 месяцев. При этом эксперты не исключили, что возможна замена отдельных министров. "Но чтобы не развалить правительство, менять снова придется не одного, а сразу трех министров - по одному от каждой коалиционной партии", - предположил Ю. Розенвалдс.

Но главная интрига, разумеется, в том, сколько партий попадут в следующий Сейм. Профессор Розенвалдс полагает, что следующий созыв парламента будет очень раздробленным и даже может сложиться... патовая ситуация.

"Могут создаться условно три блока. Первый - условно либеральный, состоящий из "Нового Единства" и "Прогрессивных". Второй - национально консервативный. И третий - условно русскоязычный. И ни у одного из этих трех блоков не будет большинства", - нарисовал поствыборный сценарий Ю. Розенвалдс, предположив, что формирование нового правительства будет долгим и мучительным.

Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го января

    долгим и мучительным. -- А это в свою очередь будет означать только одно - РАБОТАТЬ БУДЕТ НЕКОМУ И НЕКОГДА!

    16
    2

