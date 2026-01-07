Baltijas balss logotype
Рыночная дипломатия: МИД Латвии обещает поспособствовать национальной экономике 8 19570

Политика
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министры иностранных дел и климата и энергетики – Байба Браже и Каспарс Мелнис, в рамках партии «Новое Единство», олицетворяют идеологию еврооптимизма.

Министры иностранных дел и климата и энергетики – Байба Браже и Каспарс Мелнис, в рамках партии «Новое Единство», олицетворяют идеологию еврооптимизма.

ФОТО: LETA

«Программа Еврокомиссии (ЕК) 2026 года и руководящие принципы приоритетов глав государств ЕС (Leaders 'Agenda) четко обозначает курс конкурентоспособности и экономического роста ЕС, дабы увеличит экономическую устойчивость и глобальную конкурентоспособность», – провозглашает отчет министра иностранных дел Латвии Байбы Бражи. На сей раз внешнеполитическое ведомство порадовало народнохозяйственным блоком.

«В интересах Латвии достичь полностью функционирующего единого рынка ЕС»

Документ призывает «ликвидировать внутренние торговые барьеры, сохраняя честную конкуренцию». «Опираясь на новую стратегию, ЕК планирует в 2026 году выступить с путеводителем по единому рынку», – отмечает министр.

Кое-что уже сделано: так, ЕК упростила регулирование Евросоюза для облегчения предпринимательской среды и стимулирования. Цель политики упрощения ЕС — снизить административную нагрузку в целом на 25%, а для малых и средних предприятий – на 35%. В ходе дискуссий в Брюсселе достигнуты договоренности – дать компаниям больше времени на введение евротребований.

Приоритетные для Латвии направления снижения админнагрузки приходится на сферу оборонной промышленности, сельского хозяйства и технологий.

«МИД также работает над тем, чтобы уменьшить административную нагрузку и улучшить предпринимательскую среду, – отчитывается госпожа Браже. Например, с 2025 года:

  • Латвийским перевозчикам больше не нужна лицензия на транзит товаров стратегического назначения;

  • Отменены ограничения на участие академического сектора Латвии в исследовании военных товаров;

  • Больше не требуется отдельная лицензия для коммерсантов с действительным разрешением для перемещения гражданского огнестрельного оружия в ЕС».

«Конкуренция в сфере новых технологий стала одной из центральных в геополитике»

Европе, отмечает МИД Латвии, «это создает два вызова — быстро укрепить свою технологическую исключительность и влиять на развитие глобальных технологий в соответствии со своими ценностями».

Вот здесь, как кажется Вашему автору, составителям документа изменило чувство меры. При всем уважении к академическим традициям и индустриальному прошлому Старого Света, сотрудники дипломатического учреждения могли бы бросить беглый взгляд на свои гаджеты, и оценить, где изобретены и собраны смартфоны и смарт-часы. Увы, вряд ли это Nokia и Ericsson. Соединенные Штаты, Южная Корея, Китай – вот источники подавляющего большинства «умных» устройств.

Косвенно это признается и в документе МИД:

«ЕС лидирует в квантовой в науке и в области 5G, но все же часто уступает коммерциализации науки и масштабированию стартапов. Латвия имеет признанные на уровне ЕС успехи в квантовой сфере и искусственного интеллекта, поэтому… выступает за совершенствование единого рынка ЕС и упрощение регулирования…».

На кону – триллионы

«Цифровой суверенитет» Евросоюза официальная Рига хотела бы, так сказать, диалектически – сочетать с «сотрудничеством в сфере технологий с США». Тут, конечно, вопрос отнюдь непрост – ведь нашим представителям в ЕК придется, как ни крути, выбирать стороны в конфликтах между заокеанскими цифровыми гигантами и бюрократическими структурами Евросоюза. А там на кону – триллионы.

Гораздо приятней, конечно, написать, что «Китай и подобные ему государства в международных организациях и в двустороннем порядке продвигают альтернативу – модель цифрового авторитаризма… использование ИИ для развертывания интернет-цензуры, массового слежения и манипулирования умами».

Но наша республика вскоре станет членом Совета Безопасности ООН (хотя и непостоянным), и в этом качестве поставит ИИ на службу, а не на вред человечеству. Уже сейчас ЛР реализует проекты сотрудничества в этой сфере в Украине, в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Египте и Танзании. Только по линии кооперации с официальным Ташкентом ЛР реализовывала 8 проектов. Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) – наш ведущий институт по распределению евроденег, работает в рамках «Цифровой совместимости Центральной Азии». Разумеется, не без геополитики: «Латвия особо подчеркивает важность санкций, установленных против России, призывая вводить их эффективно и предотвращать их обход. Латвия поддерживала углубление отношений ЕС и Центральной Азии, укрепив роль ЕС… а также уравновешивая влияние России и Китая».

Пилите климатические гири – они золотые

Разумеется, одним из основных блоков в докладе МИД стал отказ от углеводородов. Основными достижениями прошлого года объявлены полное отключение от российско-белорусской энергосистемы BRELL (в масштабах региона Балтии и Польши он обошелся примерно в 2 млрд евро), а также 1000 дней без газа РФ.

«В 2026 году, – продолжает линию Брюсселя наш МИД, – важно продолжать развивать более широкие возможности «зеленой» энергии и взаимные соединения, которые позволили бы снизить цены на энергоресурсы и укрепить устойчивость энергетических инфраструктур».

Евросоюз поставил задачу к 2040 году сократить выбросы углерода (СО2) на 90%. Потому «в 2026 году ожидается еще большая связь между экологической и экономической политиками». Страна получит средства из европейского Фонда социального климата (на 2026-2032 гг.)

Зачем нам ехать в Камерун

В сей далекой африканской стране свой саммит в марте 2026 года планирует Всемирная торговая организация, Латвия также будет представлена на министерском уровне. Ожидается, что «утвердят стратегические направляющие линии» по реформам ВТО. Для нашего народного хозяйства приоритетным является вопрос рыболовства – сохранности ресурсов и «хорошей практики для прибрежных общин». Может быть, нам что-то перепадет и из нового Рыбного фонда ВТО.

По линии же Организации экономического сотрудничества и развития, как хороший пример МИД называет проект по «сильным сторонам и вызовам Латгалии».

Вообще же, в современном глобализированном мире рынки для местных производителей могут быть самые разные. К примеру, после отмены 91% импортных тарифов для ЕС, к нам обернулись такие потенциально гигантские партнеры, как Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай (организация Mercosour).

За первые 9 месяцев 2025 года экспорт ЛР вырос на 5,6%. Причем некоторые страны-партнеры показали даже двухзначную цифру роста – Нидерланды (10,7%), Италия (17,56%), Чехия (18,41%) и на вершине Канада (33,11%). Перечисленные государства являются близкими союзниками по НАТО, так что, если верить статистике, то корреляция стратегических и экономических факторов действительно существует. Ну а с постройкой предприятий боеприпасов от германских компаний Rheinmetall AG Dynamit Nobel Defence GmbH, соответственно, к нам зайдут около 250 млн. евро.

#климат #торговля #энергетика #экспорт #технологии #дипломатия #МИД Латвии #ВТО #правительство #экономика #Евросоюз
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(8)
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    7-го января

    Редкостная дура: она поспособствует, то есть попробует на работе работать.

    56
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го января

    Выделите МИДу Латвии отдельную статью в бюджете страны - обеспечение жевательной резинкой с обязательством на всех публичных выступлениях жевать, а не говорить. Так хоть глупостей не наговорят, и дешевле обойдётся.

    78
    2
  • lo gos
    lo gos
    7-го января

    Какой-то тухлый базар на протяжении 35 лет, что мы будем жить лучше, чем в Финляндии через 10 лет. Это история успеха, а тем временем развалили всю экономику, и долги только растут. Страна живёт только на кредиты ЕС, а уже через пару лет они не смогут отдавать даже проценты по кредитам.

    74
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го января

    Для этого нужны хоть какие-то мозги, чтобы достичь желаемого. А где их взять?

    80
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Бесс Толковый
    7-го января

    Как это где взять - на хуторах! Ещё остаётся небольшая надежда, что не всё окончательно пропито!

    15
    2
  • EM
    Evgen Mel
    7-го января

    Чувствуете? Скоро заживем богато) как на Украине

    87
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Evgen Mel
    7-го января

    сохраняя честную конкуренцию -- О какой конкуренции где и в чём вообще можно говорить, при поголовной нищете 90% населения и коррупции, мягко переходящей в откровенное воровство всего и вся, что попадается под руку? Они хоть понимают о чём говорят и о чём в таких статьях пишут?

    87
    2
  • Д
    Дед
    7-го января

    Результаты работы МИД. Латвия стала конечным пунктом в Европе, и из страны -транзитника, превратилась в ни кому не нужный аппендицит. Как следствие порты и жд стоят и ни кому не нужны. Латвийские крестьяне получают дотаций в два раза меньше, чем в других странах ЕС, при том, что климатические условия в разы хуже. Туризм в Латвии фактически загнулся- с востока въезд запретили, а с запада никто не едет.

    110
    2
Читать все комментарии

