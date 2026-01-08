В пятницу на акции протеста «Руки прочь от Венесуэлы», проходившей у Рижского замка, собрались около 30 человек, сообщило агентство LETA.

Участники акции пришли с флагами Венесуэлы, Латвии, Европейского союза и Украины.

Собравшиеся скандировали различные лозунги, например: «Руки прочь от Венесуэлы!», «Президент, соберись, помни свою роль!», «США колонизируют, Европа игнорирует!».

В руках у участников протеста были плакаты с надписями: «Нет Мадуро, нет Трампу!», «Где международное право?», «Кто будет следующим? Колумбия? Гренландия?».

Агентство LETA также отметило, что за участниками протеста неподалёку наблюдали люди с флагами США и Латвии.

Безопасность на месте проведения акции обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.

Протест организован общественным центром Maiznīca, информационную поддержку оказывают молодёжные организации Protests и Jaunie Eiropas federālisti.

Организаторы ранее заявили, что акция проводится с целью осудить «империалистическую агрессию США против Венесуэлы и призвать правительство Латвии применять международное право одинаково ко всем».

Они отметили, что последовательно осуждают систематические нарушения прав человека и подрыв демократии режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако одновременно считают, что эти преступления не оправдывают «грубые нарушения международного права со стороны страны НАТО, включая военные действия и задержания без соответствующего международного мандата».

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга в субботу были похищены в ходе военной операции США и доставлены в Нью-Йорк.