Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Руки прочь от Венесуэлы!» В Риге прошла акция протеста против действий США 0 133

Политика
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Руки прочь от Венесуэлы!» В Риге прошла акция протеста против действий США
ФОТО: LETA

В пятницу на акции протеста «Руки прочь от Венесуэлы», проходившей у Рижского замка, собрались около 30 человек, сообщило агентство LETA.

Участники акции пришли с флагами Венесуэлы, Латвии, Европейского союза и Украины.

Собравшиеся скандировали различные лозунги, например: «Руки прочь от Венесуэлы!», «Президент, соберись, помни свою роль!», «США колонизируют, Европа игнорирует!».

В руках у участников протеста были плакаты с надписями: «Нет Мадуро, нет Трампу!», «Где международное право?», «Кто будет следующим? Колумбия? Гренландия?».

Агентство LETA также отметило, что за участниками протеста неподалёку наблюдали люди с флагами США и Латвии.

Безопасность на месте проведения акции обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.

Протест организован общественным центром Maiznīca, информационную поддержку оказывают молодёжные организации Protests и Jaunie Eiropas federālisti.

Организаторы ранее заявили, что акция проводится с целью осудить «империалистическую агрессию США против Венесуэлы и призвать правительство Латвии применять международное право одинаково ко всем».

Они отметили, что последовательно осуждают систематические нарушения прав человека и подрыв демократии режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако одновременно считают, что эти преступления не оправдывают «грубые нарушения международного права со стороны страны НАТО, включая военные действия и задержания без соответствующего международного мандата».

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга в субботу были похищены в ходе военной операции США и доставлены в Нью-Йорк.

Читайте нас также:
#США #права человека #Латвия #Венесуэла #демократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Миграция, интимные фото и налог на всемирные интернет-платформы. Что депутаты обсудят на первых заседаниях нового года? Эксклюзив!
Изображение к статье: Латвия - лидер по оборонным расходам в Европе
Изображение к статье: C момента введения электронной регистрации границу РФ и Беларуси пересекли более 28 тысяч автомобилей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео