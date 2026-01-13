В настоящее время площадь Соединенных Штатов Америки составляет 9 867 000 квадратных километров. То ли еще будет.

В Конгресс США внесен законопроект об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии со стороны США, сообщает сайт Конгресса.

«Гренландия – это не отдаленный форпост, который мы можем игнорировать, это жизненно важный ресурс национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты», – обосновал грядущую аннексию конгрессмен-республиканец Рэнди Файн.

Отметим, что площадь богом забытой Гренландии, которая вдруг стала центром мировой политики, составляет 2 166 000 квадратных километров.

После решения гренландского вопроса, очевидно, встанет вопрос Канады (площадь 9 985 000 квадратных километров), к которой Трамп присматривается с первого дня своей нынешней каденции.

Если под напором Трампа Канада превратится в очередной штат США, то площадь нового супер-государства составит 22 018 000 квадратных километров. Это примерно одна седьмая часть суши Земли, включая нейтральную Антарктиду.

Отметим, что площадь СССР на момент разрушения составляла 22 400 000 квадратных километров. Чтобы догнать и перегнать Советский Союз собирателю земель Трампу надо где-то найти еще 382 тыс кв. км. Примерно такой территорией обладают Зимбабве, Япония или Германия. В данной геополитической ситуации Хараре, Токио и Берлину расслабляться не стоит.