Политика
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
В настоящее время площадь Соединенных Штатов Америки составляет 9 867 000 квадратных километров. То ли еще будет.

В Конгресс США внесен законопроект об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии со стороны США, сообщает сайт Конгресса.

«Гренландия – это не отдаленный форпост, который мы можем игнорировать, это жизненно важный ресурс национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты», – обосновал грядущую аннексию конгрессмен-республиканец Рэнди Файн.

Отметим, что площадь богом забытой Гренландии, которая вдруг стала центром мировой политики, составляет 2 166 000 квадратных километров.

После решения гренландского вопроса, очевидно, встанет вопрос Канады (площадь 9 985 000 квадратных километров), к которой Трамп присматривается с первого дня своей нынешней каденции.

Если под напором Трампа Канада превратится в очередной штат США, то площадь нового супер-государства составит 22 018 000 квадратных километров. Это примерно одна седьмая часть суши Земли, включая нейтральную Антарктиду.

Отметим, что площадь СССР на момент разрушения составляла 22 400 000 квадратных километров. Чтобы догнать и перегнать Советский Союз собирателю земель Трампу надо где-то найти еще 382 тыс кв. км. Примерно такой территорией обладают Зимбабве, Япония или Германия. В данной геополитической ситуации Хараре, Токио и Берлину расслабляться не стоит.

#США #Канада #геополитика #арктика #Гренландия #суверенитет #политика
Оставить комментарий

(3)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    13-го января

    превзойти Союз ССР(планетарное название страны) никто не сможет.

    СССР принадлежит - 1 - Антарктида (по соглосованию с ООН, СССР предоставил эту территорию под научные базы для всех стран Мира. 2 - Финляндия 3 - Польша (с отложенным статусом) 4 - Аляска (в аренде у США. плата поступает Правительству СССР) 5 - 2/3 территории США принадлежит СССР и Великобритании

    Отдельно СССР создал торг компанию Китайская Народная Республика (сейчас в стадии ликвидации). Союз ССР создал 15 торг компаний на своей территории на срок 30 лет.

    с 1972 года все банковское золото принадлежит СССР. с 2017 года доллар США принадлежит СССР

    ну как то так вот

    10
    4
  • АП
    Алексей Попович
    13-го января

    Тут скорее Мексике надо напрячься, да и всей Ю.Америке нельзя расслаблаться, кто его знает, этого Трампа.

    24
    3
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Алексей Попович
    13-го января

    Империалисты, их мать иметь такую нехватку мозгов дабы желать аннексий соседних и не вполне чужих территорий и «жизненно важных пространств» своим амбициям. «сделать Америку великой снова!»®

    10
    1
Читать все комментарии

