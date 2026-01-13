Сегодня в Риге начнутся мероприятия в память о баррикадах 1991 года, сообщает агентство LETA.

В 18:00 на Закиюсале у здания Латвийского телевидения состоится памятное мероприятие защитников баррикад 1991 года. Ожидается, что на нём более 100 яунсаргов дадут торжественное обещание и споют вместе.

Также сегодня в почтовом отделении на улице Элизабетес пройдёт гашение конверта "35 лет баррикадам". Почта Латвии выпустит специальный конверт и организует особое гашение, посвящённое 35-летию баррикад 1991 года.

Автор дизайна конверта и штемпеля — художник Гиртс Грива, а специальное гашение будет проходить в отделении на улице Элизабетес в рабочее время.

14 января на Площади Свободы откроется фотовыставка "Мы защитили Латвию". Выставка будет доступна до 27 января.

16 января с 10:00 до 15:00 в Балтийском зале Сейма и онлайн пройдёт конференция "Баррикады января 1991 года как проявление народного сопротивления тоталитарному режиму и уроки для современности".

На кладбище в Марупе и у памятного знака "Белый крест" у моста Вецмилгравис состоится памятное мероприятие в честь первого погибшего на баррикадах 1991 года — Роберта Мурниекса.

17 января запланирован день открытых дверей на объектах, связанных с событиями баррикад — в Сейме, Кабинете министров, Латвийском радио, Латвийском телевидении, а также в офисе ООО "Tet" на улице Дзирнаву.

В 17:00 на Домской площади состоится праздничный гала-концерт "35 лет баррикадам 1991 года".

18 января в 15:00 в выставочном зале на Кипсале "BT1" пройдёт праздничный концерт для участников баррикад 1991 года под названием "Мы защитили Латвию".

20 января состоится День памяти защитников баррикад 1991 года — государственный праздник, который широко отметят в Риге и регионах Латвии. В 9:00 в Домском соборе Риги пройдёт экуменическое богослужение, в 10:00 на Домской площади зажгут памятный костёр. Вечером запланировано совместное пение у костра.

В 11:00 состоится памятная церемония и возложение цветов у Памятника Свободы, на Бастионной горке у мест памяти погибших, у бывшего здания МВД на бульваре Райниса, 6. В 14:30 состоится памятное мероприятие на Втором Лесном кладбище, где почтут память погибших 20 января 1991 года, а в 16:00 будет зажжён памятный костёр у здания Сейма.

Как известно, строительство баррикад в Риге началось вечером 13 января 1991 года. Их целью была защита здания Верховного Совета, телевидения, мостов через Даугаву и других стратегически важных объектов. 16 января активизировалось спецподразделение ОМОН, однако самые кровавые события произошли 20 января, когда ОМОН попытался захватить здание МВД. Одновременно в перестрелке у моста Вецмилгравис погиб водитель Министерства сообщения Роберт Мурниекс.

Места упокоения погибших в ходе баррикад находятся сейчас на Втором Лесном кладбище Риги, где похоронены Андрис Слапиньш, Эдийс Риекстиньш, Сергей Кононенко, Юрис Подниекс и Гвидо Звайгзне.

С 1997 года 20 января официально считается Днём памяти защитников баррикад.