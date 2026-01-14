Baltijas balss logotype
Государство готово помочь Gors, но не брать всё на себя - Силиня 2 412

Политика
Дата публикации: 14.01.2026
LETA
Изображение к статье: Государство готово помочь Gors, но не брать всё на себя - Силиня
ФОТО: LETA

Правительство готово при необходимости участвовать в управлении резекненским концертным залом "Gors", но нельзя допустить, чтобы Резекненское самоуправление использовало это, чтобы освободиться от ответственности, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Премьер-министр напомнила, что в конце прошлого года правительство уже дало поручение Министерству культуры оценить и разрешить ситуацию с управлением "Gors". По ее мнению, внезапная смена руководства не свидетельствует о том, что с управлением концертным залом все в порядке.

Глава правительства считает, что передача учреждения в государственную собственность была бы самым простым путем, но в то же время необходимо оценить, что сделало самоуправление для развития концертного зала и была ли его деятельность по управлению и руководству полноценной и направленной на сохранение и продвижение национальных ценностей.

Силиня предполагает, что Минкульт и правительство предложат различные сценарии дальнейшего управления "Gors", сначала предложив самоуправлению добровольно согласиться на один из них. "Мы готовы, но мы также хотим, чтобы самоуправление взяло на себя ответственность, чтобы не получилось так, что самоуправление просто отказывается от ответственности, а потом государство решает все нерешенные проблемы. Мы это тоже обсуждали, и действия будут", - пообещала премьер-министр.

Как сообщалось, до конца января Министерство культуры должно подготовить информационный отчет о результатах переговоров с Резекненским самоуправлением и возможных решениях вопроса "Gors".

#Резекне #культура #министерство культуры #Эвика Силиня #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го января

    Есть непреодолимое желание посоветовать следующее: -

    Не делай зла, вернётся бумерангом, не плюй в колодец, будешь воду пить. Не оскорбляй того, кто ниже рангом, а вдруг придётся что-нибудь просить! Не зли судьбу, она не виновата, что получилось то, что не хотел. И вспоминая то, что вдруг пропало, владеть ты этим этим права не имел!

    5
    3
  • Е
    Ехидный
    14-го января

    страна непуганных идиотов !!!! проблем полные штаны , а все заняты решением проблем местечкового концертного зала !!!

    14
    4

