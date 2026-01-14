Baltijas balss logotype
Остановлены поправки к закону, ограничивающие свободу СМИ

Политика
Дата публикации: 14.01.2026
LETA
Провалилась очередная попытка ограничить свободу выражения мнений в СМИ, пишут общественные СМИ.

Министерство культуры подготовило поправки к закону, которые, как утверждается, предусматривают лишь технические уточнения, однако, по мнению Латвийской ассоциации журналистов, это совсем не так. Поправки значительно ограничили бы возможности СМИ получать информацию от государственного управления. Когда ассоциация публично выразила обеспокоенность по поводу посягательства на свободу выражения мнений, Министерство культуры отложило рассмотрение этого вопроса на заседании правительства и совместно с Министерством юстиции заявило, что такие поправки не нужно предлагать.

Без ответа остается вопрос о том, было ли это преднамеренным действием или просто халатностью. Часть 1 статьи 7 закона о прессе и других средствах массовой информации предусматривает запрет на публикацию информации, являющейся государственной тайной или иной тайной, особо охраняемой законом, призывающей к насилию и свержению существующей системы, пропагандирующей войну, жестокость, расовое, национальное или религиозное превосходство и нетерпимость либо подстрекающей к совершению других преступлений.

По мнению Латвийской ассоциации журналистов, подготовленные поправки "незаметно" заменяли понятие "тайна" на "информация" в статье 7 закона. Такая, казалось бы, терминологическая деталь радикально расширила бы сферу действия запрета, делая не подлежащей публикации практически любую информацию, предназначенную для внутреннего использования министерствами и учреждениями. Однако такая информация необходима журналистам для выявления нечестных, вредных и незаконных действий в государственном управлении.

Глава ассоциации Анастасия Тетаренко-Супе заявила, что Европейский закон о свободе СМИ направлен на обеспечение работы СМИ в свободной среде и никоим образом не подразумевает новых ограничений.

#министерство культуры #министерство юстиции #журналистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • А
    Андрей
    14-го января

    Интересные у нас законы. Давайте ещё раз вчитаемся и посмотрим, нет ли здесь инвариаций прочтения? Как бы не получилось про "казнить нельзя помиловать"?! А может мы увидим и нечто более интересное. Цитата: "Часть 1 статьи 7 закона о прессе и других средствах массовой информации предусматривает запрет на публикацию информации, являющейся государственной тайной или иной тайной, особо охраняемой законом, призывающей к насилию и свержению существующей системы, пропагандирующей войну, жестокость, расовое, национальное или религиозное превосходство и нетерпимость либо подстрекающей к совершению других преступлений."

    Фокус: "или иной тайной, особо охраняемой законом, призывающей к насилию и свержению существующей системы, пропагандирующей войну, жестокость" Можно ли это трактовать, что есть некая "иная тайна, особо охраняемая законом", которая "призывает к насилию и свержению существующей системы, пропагандирующей войну, жестокость..... "?

    А если есть, то почему эта тайна, призывающая к насилию, особо охраняется законом?

    17
    1

