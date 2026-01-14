Министерство культуры подготовило поправки к закону, которые, как утверждается, предусматривают лишь технические уточнения, однако, по мнению Латвийской ассоциации журналистов, это совсем не так. Поправки значительно ограничили бы возможности СМИ получать информацию от государственного управления. Когда ассоциация публично выразила обеспокоенность по поводу посягательства на свободу выражения мнений, Министерство культуры отложило рассмотрение этого вопроса на заседании правительства и совместно с Министерством юстиции заявило, что такие поправки не нужно предлагать.

Без ответа остается вопрос о том, было ли это преднамеренным действием или просто халатностью. Часть 1 статьи 7 закона о прессе и других средствах массовой информации предусматривает запрет на публикацию информации, являющейся государственной тайной или иной тайной, особо охраняемой законом, призывающей к насилию и свержению существующей системы, пропагандирующей войну, жестокость, расовое, национальное или религиозное превосходство и нетерпимость либо подстрекающей к совершению других преступлений.

По мнению Латвийской ассоциации журналистов, подготовленные поправки "незаметно" заменяли понятие "тайна" на "информация" в статье 7 закона. Такая, казалось бы, терминологическая деталь радикально расширила бы сферу действия запрета, делая не подлежащей публикации практически любую информацию, предназначенную для внутреннего использования министерствами и учреждениями. Однако такая информация необходима журналистам для выявления нечестных, вредных и незаконных действий в государственном управлении.

Глава ассоциации Анастасия Тетаренко-Супе заявила, что Европейский закон о свободе СМИ направлен на обеспечение работы СМИ в свободной среде и никоим образом не подразумевает новых ограничений.