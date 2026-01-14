Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Риски российского вмешательства в осенние парламентские выборы растут - МИД 0 343

Политика
Дата публикации: 14.01.2026
LETA
Изображение к статье: Риски российского вмешательства в осенние парламентские выборы растут - МИД
ФОТО: LETA

Риски внешнего вмешательства в предстоящие выборы в Сейм со стороны России растут, заявил в среду на заседании комиссии по европейским делам Сейма специальный представитель МИД по цифровым вопросам Виктор Макаров.

В среду комиссия заслушала главу представительства Еврокомиссии в Латвии Андриса Кужниекса, который представил стратегию ЕК "Европейский щит демократии", включающую меры по укреплению демократии. Комиссия также обсудила безопасность предстоящих парламентских выборов.

По словам Макарова, было бы очень наивно ожидать, что со стороны России не будет попыток использовать какую-либо уязвимость или "дыру" в латвийских системах. "Вмешательство в выборы начнется не за день и не за три месяца до выборов, возможности будут искать уже сейчас, их искали вчера", - сказал Макаров.

Он отметил, что у брюссельских институтов есть инструменты, которые они могут использовать для помощи в этом вопросе. В частности, есть система раннего предупреждения. Европейский щит демократии также предусматривает создание Европейского центра демократической устойчивости, который будет полезным инструментом, если Латвия присоединится к нему, сказал Макаров.

Что касается общения с крупными цифровыми платформами, то Макаров отметил, что диалог происходит на двух уровнях. На базовом уровне происходит реагирование на конкретные инциденты. Он отметил, что у Латвии есть такие каналы, и, насколько он знает, у нас это получается лучше, чем у молдаван. В сентябре прошлого года парламентские выборы в Молдове были омрачены ложными угрозами взрыва и кибератаками, напомнил он.

Второй уровень - это большой диалог с платформами. "У нас есть стимул, это закон о цифровых услугах, соблюдение которого во всем Европейском союзе (ЕС) является абсолютным условием для реагирования даже на небольшие инциденты", - сказал Макаров.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис сказал, что ожидает от Европейского щита демократии четкого плана действий в случае угрозы выборам.

Читайте нас также:
#МИД #ЦИК #Россия #демократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
2
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Сейме состоится конференция, посвященная 35-й годовщине баррикад
Изображение к статье: Минобороны предлагает перераспределить 200 млн евро на укрепление ПВО
Изображение к статье: Не обниматься, не целоваться: что делать спортсмену Латвии, если он соревнуется с россиянином – инструкция
Изображение к статье: Кто-то обязательно должен ответить за опоры моста Rail Baltica в Даугаве - премьер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео