В Сейме состоится конференция, посвященная 35-й годовщине баррикад 4 171

Политика
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Сейме состоится конференция, посвященная 35-й годовщине баррикад

В пятницу, 16 января, в Сейме состоится конференция, посвященная 35-й годовщине баррикад, сообщили в пресс-службе парламента.

В конференции "Январские баррикады 1991 года как проявление народного сопротивления тоталитарному режиму и уроки для современности" примут участие историки, политики и эксперты в области права и безопасности.

Конференцию откроют председатель Сейма Дайга Миериня, президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня. К присутствующим также обратятся заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица и президент Клуба декларации 4 мая Велта Чеботаренок.

Модератором конференции будет президент Клуба участников баррикад 1991 года Ренарс Заляйс.

В первой части конференции ее участники обсудят национальное и международное значение баррикад и их вклад в формирование основ безопасности Латвии. С докладами выступят бывший президент Латвии Эгилс Левитс, председатель комиссии по обороне и внутренним делам Верховного совета во время баррикад Талавс Юндзис и бывший председатель Народного фронта Ромуалдс Ражукс.

Во второй части конференции основное внимание будет уделено правовым, историческим и военным аспектам ненасильственного сопротивления и роли общества. В дискуссии примут участие судья Суда Европейского союза Инета Зиемеле, историк и ведущий исследователь Института истории Латвии Гунтис Земитис, ведущий исследователь Латвийской национальной академии обороны Иева Берзиня и другие эксперты.

Начало конференции - в 10:00.

#история #Латвия #безопасность #общество #конференция #баррикады #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    15-го января

    Марк Поспел.США. Следующие поколения забудут о 7 октября как забыли о Холокосте,поэтому мы должны в своих учебниках для следующих поколений должны об этом писать,исключая все ,что происходило в Газе.😎 История уже неоднократно переписывалась и подгонялись и то ,что нам впаривали даже в СССР не имеет под собой оснований... Многие вещи приукрашены и не имеют под собой основания,что уже давно доказано. Так и эти . Чем дальше от баррикад,тем сильнее умирает правда,потому что это выгодно тем,кто у власти.Они переписали историю Великой отечественной,оболгали Сталина и достижения СССР,пытаются переписать историю Палестины и историю баррикад ,преувеличивая то,что там было. Все таки прав Лайтман, Израиль -это самая паскудная нация в мире.😈👽

    4
    1
  • A
    Aleks
    Aleks
    15-го января

    Марк Помпео,США

    1
    1
  • lo gos
    lo gos
    14-го января

    ещё надо сделать конференцию по празднику Лиго-Лиго, тоже жгли костры"

    12
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    lo gos
    15-го января

    Если уж зажгли и костёр, то и прыгать через него надо, традиция не должна быть нарушена!

    2
    0
Читать все комментарии

